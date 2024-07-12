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12 июля 2024 года 19:31

Рынок акций РФ в пятницу просел к 2970п по индексу МосБиржи, неделю закрыл падением более чем на 5%

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в пятницу просел под давлением выборочных продаж, исчерпав утренний коррекционный импульс - игроки предпочли не наращивать позиции в преддверии выходных; индекс МосБиржи опустился в район 2970 пунктов (минимум на закрытие сессии с июля 2023 года) после локального отскока утром выше 3020 пунктов. В лидерах снижения выступили акции ПАО "ФСК-Россети" (-2,8%) и ОК "Русал" (-2,7%), подросли бумаги "Магнита" (+0,9%) в день отсечки на бирже дивидендов за 2023 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2973,21 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1067,47 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 июля, составил 87,7427 руб. (-24,53 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи упали на 5,2-5,6%, официальный курс доллара снизился на 0,39 рубля.

Подешевели в пятницу акции ПАО "ФСК-Россети" (-2,8%), ОК "Русал" (-2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -1% "префы"), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Магнита" (+0,9%, до 6188,5 рубля; выплаты за 2023 год составят 412,13 рубля на бумагу), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций провел в пятницу волатильные торги: утром индекс МосБиржи достиг 3022 пунктов, затем спикировал в район 2960 пунктов, а к закрытию оказался чуть выше 2970 пунктов.

Продажи моментами усиливались, несмотря на ценовой рост нефти. Среди основных факторов давления - ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Локально мог также сказаться фактор пятницы, когда инвесторы продают часть акций или откладывают покупки ценных бумаг на начало следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные, считает эксперт.

Внешний фон в конце недели был нейтральным, мировые индексы показывали сдержанную динамику. Данные по торговому балансу КНР вышли смешанными - экспорт в июне рос самыми быстрыми темпами за 15 месяцев, а импорт неожиданно упал на фоне слабого внутреннего спроса. Блок важной китайской макростатистики, в том числе оценка ВВП за II квартал, объем промпроизводства и уровень безработицы, может задать тон общерыночным настроениям на старте будущей недели. Евростат в понедельник опубликует данные по объему промышленного производства за май. В США в рамках стартовавшего сезона квартальных отчетностей финрезультаты представят Goldman Sachs и BlackRock (SPB: BLK). На российском рынке возобновятся торги акциями ВТБ (MOEX: VTBR) после обратного сплита. Если рубль не продолжит заметное укрепление, а нефть как минимум сохранит текущие ценовые позиции, индекс МосБиржи может продвинуться в направлении 3100 пунктов. Прогноз на 15 июля - 2975-3100 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу оставался под давлением продаж после утренних попыток развития восходящей коррекции. За неделю индексы МосБиржи и РТС потеряли более 5%, хотя и смогли восстановить часть позиций.

Причинами продаж оставались ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле и усиления налоговой нагрузки на российскую экономику с 2025 года. На этой неделе акции "Роснефти", "Татнефти", "Евротранса" (MOEX: EUTR), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), "НМТП" (MOEX: NMTP), "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Башнефти" (MOEX: BANE) и Сбербанка лишились дивидендной составляющей. Ралли в конце недели прошло по акциям застройщика "Эталон" (MOEX: ETLN), который отчитался о скачке продаж за I полугодие текущего года в 2,1 раза по сравнению с уровнем годовой давности при увеличении стоимости заключенных договоров в 2,3 раза. В руководстве ВТБ при этом во время приостановки торгов акциями из-за проведения обратного сплита заявили о возможности выплаты дивидендов по итогам 2024 года, напомнила аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI сумели отвоевать важные краткосрочные поддержки $84,9 и $81,1 за баррель соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), к которым опускались в рамках коррекции. На данный момент рынок сохраняет основной среднесрочный настрой на рост.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу пребывали в умеренно оптимистичных настроениях. В пятницу в США инвесторы оценивают квартальные результаты банковских гигантов, которые в основном совпали с прогнозами. Индексы МосБиржи и РТС удержались выше долгосрочных поддержек 2960 пунктов и 1060 пунктов, от которых может зависеть дальнейшее краткосрочное направление движения рынка. На завершающейся неделе российские акции сохраняли слабость, но пережили день уверенного отскока от достигнутых минимумов, что дает надежду на возможное возвращение к восходящей коррекции, считает Кожухова.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, помимо дивидендных отсечек в тяжеловесных акциях негативно на настрой рынка акций на этой неделе повлияло снижение нефтяных цен.

После прохождения периода дивидендных отсечек ожидается, что индекс МосБиржи продолжит консолидацию в рамках диапазона 3000-3300 пунктов. Более значительный рост будет сдерживаться высокими процентными ставками, которые стимулируют инвесторов вкладывать деньги в долговой рынок.

ЦБ РФ не только дал сигнал на более длительный срок поддержания жестких денежно-кредитных условий, но и на повышение ключевой ставки. Индекс потребительских цен в РФ в июне вырос до 8,6% г/г, что совпало с прогнозами. На этом фоне регулятор на ближайших заседаниях может поднять ключевую ставку до 18% годовых. На следующей неделе инвесторы также будут следить за свежими данными по потребительской инфляции и индексом цен производителей, полагает эксперт.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng вырос на 2,6%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,4-1,3%) и плюсуют Штаты (американские индексы к 18:50 МСК прибавили 0,8-1,2% во главе с Nasdaq).

Объем китайского экспорта в июне 2024 года увеличился на 8,6% в годовом выражении - до $307,9 млрд, что является самым высоким показателем за 21 месяц, сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР. Рост экспорта ускорился по сравнению с 7,6% в мае и был максимальным с марта прошлого года. Импорт в июне сократился на 2,3%, до минимальных за 4 месяца $208,81 млрд, после майского роста на 1,8%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 8%, импорта - на 2,8%, по данным Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, говорится в сообщении министерства труда страны. Это максимальные темпы повышения за пятнадцать месяцев (с марта 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%. Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 3% после повышения на 2,3% в мае. Эксперты в среднем ожидали подъема на 2,5%.

Индекс PPI в июне увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, Core PPI - на 0,4%. В мае первый показатель не изменился, второй - вырос на 0,3%.

Тем временем, индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень за восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение индикатора до 68,5 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены замедлили подъем, отмечавшие в предыдущие два дня.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $85,41 за баррель (+0,02% и +0,4% накануне), августовская цена WTI - $82,73 за баррель (+0,1% и +0,6% в четверг).

Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране. Инвесторы рассчитывают, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.

Давление на рынок накануне оказали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), которое повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тыс. б/с с ожидавшихся ранее 962 тыс. б/с. Этот прогноз, несмотря на улучшение, предполагает более слабый рост спроса, чем в прошлом году.

Прогноз МЭА на 2025 год был ухудшен: теперь организация ожидает увеличения спроса на 979 тыс. б/с, а не на 1,03 млн б/с, как раньше.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции "Башнефти" (-10,8% и -11,4% "префы"; выплаты за 2023 год - 249,69 рубля на акцию каждого вида), "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (-4,9%, до 10,66 рубля; выплаты - 0,67 рубля на "преф").

Также просели акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-6,4%), ПАО "Евротранс" (-4,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,5%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,9%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,7%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,4%).

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+10,2%), SFI (MOEX: SFIN) (+8,4%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+5,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+5,1%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+4,4%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,46 млрд рублей (из них 13,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,95 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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