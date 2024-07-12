Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились по итогам недели, несмотря на рост UST

Москва. 12 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились по итогам недели, несмотря на ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды евробондов РФ к доходности базовых активов за пять дней умеренно расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. В свою очередь котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне отсутствия публикации в США важных статданных в начале недели.

Во вторник цены американских гособлигаций показали небольшое снижение, отыгрывая новую порцию опубликованной макроэкономической статистики и заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Федеральной резервной системе (ФРС) США для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции, полагает глава американского ЦБ Пауэлл. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции. "Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%".

При этом ускорение инфляции - не единственный риск для американской экономики, отметил глава ЦБ. "Запоздалое или недостаточно существенное ослабление ограничений в рамках ДКП может привести к излишнему снижению экономической активности и занятости", - сказал он. Вместе с тем преждевременное или чрезмерное ослабление ограничений может привести к остановке прогресса или даже откату в борьбе с инфляцией, считает Пауэлл. ФРС продолжит принимать решения о процентных ставках на каждом заседании отдельно, добавил он.

В середине недели котировки US Treasuries перешли к умеренному росту, в то время как цены отечественных евробондов, напротив, стали снижаться. Но наиболее заметный рост американских гособлигаций произошел в четверг, когда участники рынка отыгрывали статданные, показавшие более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в США при сохранении устойчивости рынка труда.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Соединенных Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае, сообщило в четверг министерство труда страны. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали ослабление инфляции до 3,1%. Потребительские цены в Штатах в июне впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце неожиданно замедлился до минимальных с апреля 2021 года 3,3% в годовом выражении с 3,4% в мае.

Замедление темпов инфляции в США повышает надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре теперь оценивается рынком в 89%.

Отчет Минтруда США, также опубликованный в четверг, показал снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с конца мая. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 17 тыс. и составило 222 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 235 тыс., по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали 236 тыс.

В последний день недели котировки российских еврооблигаций продолжили плавно снижаться, в то время как US Treasuries продолжили дорожать, хотя уже не так активно, как днем ранее. Глобальные инвесторы оценивали новую порцию опубликованных в США статданных.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это максимальные темпы повышения за пятнадцать месяцев (с марта 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%. Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,77%, до 71,73% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов, составив 8,86% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней на 1,04% - до 72,59% от номинала (доходность выросла на 12 базисных пунктов, до 8,52% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 19 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 0,02% - до 56,81% от номинала (его доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 9,76% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 0,03%, подешевев до 79,62% от номинала (их доходность увеличилась на 20 базисных пунктов - до 16,91% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали в цене за неделю почти на 3,5%, до 70,69% от номинала (доходность выросла на 145 базисных пунктов, составив 16,48% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 67,93% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 13,65% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,54% - до 66,84% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.