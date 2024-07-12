"Финам" подтверждает рейтинг акций НоваБев на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций "НоваБев Групп" на уровне "покупать" и прогнозную стоимость в 6863 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 30,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Несмотря на скромные операционные результаты компании за 1П24, считаем, что бумаги недооценены рынком. Для расчета целевой цены использовали оценку по прогнозным NTM мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales на 2024 год относительно компаний-аналогов", - указывает эксперт.

"НоваБев Групп" - один из лидеров алкогольной отрасли в России, производящий крепкие напитки и вино и управляющий сетью магазинов "ВинЛаб".

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