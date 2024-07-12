"Делимобиль" - фундаментально привлекательная "история роста" - "Мои Инвестиции"

Акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") по-прежнему остаются фундаментально привлекательной "историей роста", считают аналитики телеграм-канала Владимир Беспалов, Софья Астрелина и Полина Панина.

Будучи ведущим оператором каршеринга в России, эмитент является ключевым бенефициаром активного развития рынка в ближайшие годы, отмечают эксперты. Компания занимала около 40% рынка по количеству поездок в 2023 году и имеет самую широкую географию присутствия (двенадцать городов в России) среди других крупнейших игроков.

"Делимобиль" продолжает активно расширять свой парк автомобилей и к концу 2024 году планирует увеличить флот до более 30 тысяч. На наш взгляд, в сочетании с растущим спросом на услуги каршеринга это должно позволить компании сохранить двузначные темпы роста и маржинальность, несмотря на растущие лизинговые расходы. По нашим оценкам, в ближайшие три года темпы роста выручки эмитента могут составить 34%, а рентабельность по EBITDA будет оставаться выше 30%, - указывают аналитики телеграм-канала в обзоре. - На этом фоне мы по-прежнему считаем "Делимобиль" фундаментально привлекательной историей роста. Компания торгуется на уровне 5,3х EV/EBITDA 2025г, что предполагает дисконт более 30% к другим российским технологическим компаниям. Ближайшими позитивными катализаторами для цены акций могут стать операционные результаты (в конце июля) и финансовые результаты за 1П24 (в середине августа)".

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