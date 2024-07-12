Текущее падение индекса Мосбиржи уже близко к завершению - "Т-Инвестиции"

Текущее падение индекса Мосбиржи, скорее всего, уже близко к завершению, говорится в материале аналитиков "Т-Инвестиций".

"Коррекция индекса Мосбиржи уже достигла 17,6% с майских максимумов. На рынок продолжают давить инфляционные риски и опасения роста процентных ставок. Тем не менее текущие распродажи уже, скорее всего, близки к концу. Имеющиеся фундаментальные факторы, на наш взгляд, не дают достаточных оснований для дальнейшего существенного снижения фондового рынка", - считают эксперты.

Если посмотреть на величину падения индекса и сравнить его с историческими результатами, то видно следующее, указывают они:

- Волатильность индекса Мосбиржи в последние девять лет в целом заметно снизилась. Сильные просадки (более 10% от пика до дна) теперь практически всегда случаются на фоне событий, фундаментально значимых для оценки активов.

- Просадки более 20% случались в периоды сильнейших экономических и политических шоков - пандемии COVID-19, начала геополитического конфликта, мобилизации. Сейчас ситуация не позволяет говорить о столь же высоких рисках и неопределенности.

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