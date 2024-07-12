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12 июля 2024 года 17:20

Цены акций Tesla и Delta Air Lines останутся под давлением в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Tesla и Delta Air Lines, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Бумаги Tesla в четверг рухнули в стоимости на 8,4% после переноса презентации роботакси с августа на октябрь 2024 года. Усиливается конкуренция с Baidu Inc., которая уже используют технологию автономного вождения в одиннадцати городах Китая и продолжает расширять область присутствия. На наш взгляд, давление на котировки в ближайшее время сохранится", - указывают эксперты в обзоре.

"Акции Delta Air Lines в четверг потеряли 4% после публикации результатов за 2К24 и прогноза на 3К24. В отчетном квартале выручка составила $15,41 млрд - чуть ниже ожиданий аналитиков в $15,45 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию сошлась с прогнозами - $2,36. В текущем квартале компания рассчитывает на увеличение продаж не более чем на 4%, что меньше роста в 5,8%, ожидавшегося аналитиками. Скорректированная прибыль на акцию составит от $1,7 до $2, тогда как аналитики прогнозировали $2,05. Считаем, что давление на акции в ближайшей перспективе продолжится", - отмечают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-TESLA/DELTA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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