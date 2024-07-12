Рост рынка акций РФ утром прекратился, индекс МосБиржи вернулся ниже 3000п

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ после позитивного открытия торгов в пятницу вследствие коррекционного импульса четверга быстро растерял оптимизм - после закрытия "коротких" позиций игроками новых покупок не последовало в преддверии выходных; индекс МосБиржи после локального отскока выше 3020 пунктов вернулся обратно ниже 3000 пунктов. В лидерах снижения выступили бумаги "Русала", выросли акции "Газпром нефти" и "Магнита" (акции ритейлера последний день торгуются на бирже с дивидендами за 2023 год).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2983,84 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1068,3 пункта (-0,3%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июля, составляет 87,988 руб. (+13,29 копейки).

Подешевели акции ОК "Русал" (-1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,8% "префы"), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,7%), "Магнита" (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), ПАО "Полюс"" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в случае активизации покупателей индекс МосБиржи может достичь уровня 3100 пунктов за довольно короткий промежуток времени.

Однако негативные фундаментальные факторы не дают рынку перейти к устойчивому росту. Вероятно, "оковы" будут сняты после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, если регулятор не прибегнет к решительным мерам. Кроме того, сезон дивидендных отсечек еще не закончился, что будет оказывать давление на индекс МосБиржи, хоть теперь и не такое значительное, полагают эксперты.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, у российского рынка акций все еще сохраняется потенциал восходящей коррекции.

Внешний фон в пятницу можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть продолжают повышение второй половины недели, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на неделе вернулись выше краткосрочных поддержек $84,9 и $81,1 за баррель соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что подтверждает высокую вероятность движения к июльским пикам $87,92 и $84,49 за баррель. Драйвером роста цен во II полугодии могут оставаться ожидания постепенного увеличения спроса в крупнейших экономиках по мере снижения процентных ставок. Китай при этом, как показали пятничные статданные, сократил импорт нефти в июне на 10,77% г/г (умеренно негативный сигнал), отмечает аналитик.

Рынок акций утром попытался продолжить рост, однако текущие негативные фундаментальные факторы остаются препятствием для среднесрочных покупок. Бумаги "Магнита" в пятницу последний день торгуются с дивидендами за 2023 год в размере 412,13 руб. на бумагу с доходностью 6,7%. На Мосбирже также начнутся торги акциями нового эмитента - фармацевтической компании "Промомед". Ближайшие краткосрочные сопротивления для индексов МосБиржи и РТС находятся на уровнях 3025 пунктов и 1085 пунктов соответственно, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться вблизи отметки 3000 пунктов.

"На данный момент индексу необходимо закрепить рост четверга и остаться выше обозначенного уровня. В этом случае ждем бокового движения российского рынка до конца лета. При этом границы могут быть достаточно широкими. Спрос инвесторов на акции сохраняется, при этом впереди заседание Банка России, по итогам которого сантимент может вновь ухудшиться", - считает он.

Что касается акций Сбербанка, то первый торговый день после дивидендной отсечки прошел удачно: итоговые потери составили чуть больше 6% при дивидендной доходности 10,5%. В текущих условиях ждать повторения прошлого года сложно - тогда бумаги закрыли дивидендный "гэп" всего за 11 дней. Тем не менее, акции Сбербанка могут закрыть "гэп" до конца сентября при благоприятном развитии ситуации, полагает Головинов.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, российский рынок в четверг показал признаки восстановления после распродаж в начале недели, однако о полноценном развороте вверх говорить рано. Сохраняются как позитивные, так и негативные факторы, влияющие на рынок, что создает смешанную картину на ближайшую перспективу. Среди позитивных факторов можно отметить усиление покупательской активности - увеличивающийся объем торгов и активизация покупателей указывают на начало восходящей коррекции. Однако имеются и негативные факторы. Слабость нефти, несмотря на некоторые попытки восстановления, оказывает давление на российский рынок. Продолжение снижения котировок ОФЗ и обновление минимумов индекса RGBI указывают на проблемы в сегменте государственных облигаций, считает эксперт.

В пятницу в первой половине дня рост рынка акций РФ может продолжиться, с возможным завершением отскока на уровне 3040-3050 пунктов. Уровни выше этого диапазона будут рассматриваться как оптимальные для открытия "коротких" позиций. До заседания ЦБ РФ по ставке 26 июля сохраняется значительная вероятность снижения рынка до новых минимумов, полагает Кабаков.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng вырос на 2,5%), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 выросли на 0,1-0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,1%).

Объем китайского экспорта в июне 2024 года увеличился на 8,6% в годовом выражении - до $307,9 млрд, что является самым высоким показателем за 21 месяц, сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР. Рост экспорта ускорился по сравнению с 7,6% в мае и был максимальным с марта прошлого года. Импорт в июне сократился на 2,3%, до минимальных за 4 месяца $208,81 млрд, после майского роста на 1,8%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 8%, импорта - на 2,8%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно растут, продолжая восходящую тенденцию предыдущих двух сессий.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $86,1 за баррель (+0,8% и +0,4% накануне), августовская цена WTI - $83,44 за баррель (+1% и +0,6% в четверг).

Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране. Инвесторы рассчитывают, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.

Давление на рынок накануне оказали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), которое повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тыс. б/с с ожидавшихся ранее 962 тыс. б/с. Этот прогноз, несмотря на улучшение, предполагает более слабый рост спроса, чем в прошлом году.

Прогноз МЭА на 2025 год был ухудшен: теперь организация ожидает увеличения спроса на 979 тыс. б/с, а не на 1,03 млн б/с, как раньше.

Во "втором эшелоне" упали после отсечки дивидендов акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-8,1% и -10,1% "префы"; выплаты - 249,69 рубля на акцию каждого вида), также просели акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,5%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,3%).

Выросли акции "ПАО "Диод" (+14,3%), SFI (MOEX: SFIN) (+5,8%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+4,8%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,6%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,89 млрд рублей (из них 4,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,4 млрд рублей на расписки OZON и 1,29 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").