12 июля 2024 года 10:30
Рубль при открытии торгов меняется от небольшого плюса к минусу в паре с юанем в ожидании драйверов к более заметному движению
Москва. 12 июля. Китайский юань демонстрирует небольшие колебания от плюса к минусу на Московской бирже утром в пятницу, слегка повысился по итогам первой минуты торгов. Рубль лишь незначительно меняется в ожидании новых драйверов.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,967 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,17 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"В четверг курс юаня вновь сумел преодолеть отметку в 12 руб., но к концу дня откатился, завершив торги на отметке 11,95 руб. Объемы торгов парой "юань-рубль" с поставкой "завтра" увеличились и достигли 6,3 млрд юаней, всплеск предложения наблюдался в середине дня. Внутридневная структура торгов подтверждает текущую хрупкость спроса и высокую чувствительность курсообразования к активности продавцов, в первую очередь экспортеров. Пока активность последних невысока, юань способен удерживаться в районе 12 руб. и может пытаться пойти повыше. Предпосылок для дальнейшей активизации предложения и, как следствие, повышения волатильности на валютном рынке мы пока не видим. Полагаем, что китайский юань и в ходе сегодняшних торгов останется в диапазоне 11,9-12,2 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.
Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу после повышения по итогам двух предыдущих сессий.
Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране. Инвесторы рассчитывают, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $85,89 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,74%, до $83,22 за баррель.
Темпы инфляции (индекс CPI) в Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае, сообщило в четверг министерство труда страны. Потребительские цены впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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