Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий заметного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite резко снизились, зафиксировав наихудшую динамику с 30 апреля. Статданные, показавшие более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, повысили надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Это привело к повышению спроса на акции представителей отраслей, чувствительных к изменению ставок. Трейдеры в четверг продавали бумаги существенно подорожавших за последнее время IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС.

Темпы инфляции (индекс CPI) в Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае, сообщило министерство труда страны. Потребительские цены впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в четверг, что последние экономические статданные говорят о целесообразности корректировки денежно-кредитной политики. Дейли не стала говорить о возможных сроках уменьшения ставки Федрезервом. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре теперь оценивается рынком в 84,6% по сравнению с 69,7% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Так, японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 2,4%. Бумаги крупных японских экспортеров подешевели на фоне скачка курса иены, который может быть обусловлен интервенциями Банка Японии. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,1% в ходе торгов. Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 2,2%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился на 1,5% в ходе торгов, а австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200, напротив, вырос на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть продолжают подниматься в пятницу после повышения по итогам двух предыдущих сессий. Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране. Инвесторы рассчитывают, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,88 за баррель, что на 0,56% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 0,4%, до $85,4 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,67%, до $83,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,6%, до $82,62 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 июля снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,184 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,907 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,01% и составил 104,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 904,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,96%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,47%) и "Газпром Капитал БО-04" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-32" (-1,27%), "Новотранс-001Р-03" (-0,85%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,64%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "НГК "Славнефть" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 002Р-05 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 140 базисных пунктов. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля. Техразмещение запланировано на 16 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Россельхозбанк (РСХБ) 12 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск полугодовых облигаций серии БO-20-002P объемом 5 млрд рублей. Техразмещение займа начнется 16 июля. Датой окончания размещения станет 10-й день с даты начала размещения облигаций либо дата размещения последней облигации выпуска.

Девелопер "Самолет" (MOEX: SMLT) планирует 1 августа с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П14 с переменными купонами объемом 10 млрд рублей, а также начинает премаркетинг выпуска 3-летних облигаций серии БО-П15 с офертой через 2 года с фиксированными купонами. Ориентир флоатера установлен на уровне спреда не более 300 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ. Ориентиры и даты сбора заявок, а также размещения по выпуску с фиксированными купонами будут объявлены позднее. Купоны по обоим займам ежемесячные. Техразмещение флоатера запланировано на 6 августа. Выпуск с переменными купонами будет доступен только квалифицированным инвесторам, с фиксированными купонами неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 38-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 9,59% годовых. Выпуски 37-й и 38-й серий объемом 20 млрд рублей каждый были размещены в мае 2015 года. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

ООО "Биннофарм Групп" установило ставку 9-11-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых. Пятнадцатилетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей был размещен в июле 2022 года по ставке квартального купона 10,35% годовых до оферты с исполнением 23 июля 2024 года.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) привязало размер ставки 9-12-го купонов облигаций серии БО-П10 к ключевой ставке ЦБ РФ. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,2% годовых. Таким образом, ставка 9-го купона составит 17,2% годовых. "КАМАЗ" разместил 3-летний выпуск на 7 млрд рублей в июле 2022 года по ставке квартального купона 10,8% годовых до оферты с исполнением 24 июля 2024 года.

ПАО НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупило по оферте 24 млн 940,87 тыс. облигаций серии 002Р-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 99,76% займа. Десятилетний выпуск облигаций на 25 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке полугодового купона 7,95% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 9% годовых.