Рубль днем слегка дешевеет в паре с юанем, торгуется при небольших колебаниях в ожиданиях новых драйверов

Москва. 12 июля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже днем в пятницу, рубль незначительно дешевеет в ожидании новых драйверов к движению. Курс юаня составил 11,97 руб. в 15:00 мск, что на 1,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 5 копеек, до 88 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 15 копеек, до 95,61 руб./EUR1.

Динамика ВВП РФ в 2024 году идет выше прогнозов - рост экономики за январь-май составил 5,0%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. При этом премьер-министр призвал активнее заниматься вопросами урегулирования инфляции.

"На 1 июля она составила 4,5% с начала года. Несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию, при необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере, и конечно, во взаимодействии с Банком России", - отметил глава правительства.

Инфляция в РФ, по данным Росстата, с начала года к 8 июля составила 4,68%.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ЦБ на опорном заседании совета директоров 26 июля "значимо" повысит прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, останется в диапазоне 11,9-12,2 руб. за юань в течение торговой сессии пятницы, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Внутридневная структура торгов подтверждает текущую хрупкость спроса и высокую чувствительность курсообразования к действиям продавцов, в первую очередь экспортеров. Пока активность последних невысока, юань способен удерживаться в районе 12 рублей и может пытаться пойти повыше, - пишет эксперт в комментарии. - Предпосылок для дальнейшей активизации предложения, и как следствие, повышения волатильности на валютном рынке мы пока не видим. Полагаем, что китайский юань и в ходе торгов пятницы останется в диапазоне 11,9-12,2 рубля".

Курс пары "юань-рубль", вероятно, останется вблизи уровней 11,9-12,1 рубля за юань, в ближайшие дни и предложение валюты, и спрос на нее могут остаться слабыми, сообщается в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Также эксперты отмечают, что на фоне вышедших в пятницу неожиданно слабых данных по импорту Китая риски возврата котировок нефти марки Brent на уровни ниже $85 за баррель сохраняются.

Цены на нефть растут в пятницу третью сессию подряд.

Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране. Инвесторы рассчитывают, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $86,01 за баррель, что на 0,73% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,99%, до $83,43 за баррель.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка являются опасения ослабления спроса в Китае. Потребление нефти в стране, которая долгое время была двигателем роста мирового спроса, снизилось в апреле и мае, говорится в опубликованном накануне обзоре Международного энергетического агентства. Объемы потребления нефти в Китае за второй квартал текущего года теперь оцениваются немного ниже, чем годом ранее.