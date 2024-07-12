Акции АФК "Система" пока непривлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции АФК "Система" в настоящее время не являются привлекательными для вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. В целом все активы в рамках портфеля АФК "Система" продемонстрировали рост выручки. Положительным моментом является то, что компания активно проводит IPO активов из своего непубличного портфеля, что позволяет получить их публичную оценку. Однако группа имеет существенный объем долгового финансирования, который в условиях роста процентной ставки в экономике оказывает существенное влияние на итоговые финансовые результаты. На данный момент мы не считаем акции инвестиционно привлекательными", - пишут эксперты в комментарии.

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