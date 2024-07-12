"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 354 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

"Группа представила свои результаты за 1К24 по МСФО, которые мы считаем нейтральными. Публикация задержалась на фоне проведения компанией обратного выкупа акций. Темпы роста выручки опередили прогнозы, а вот OIBDA оказалась ниже оценок рынка. Рост выручки был обеспечен положительной динамикой всех основных бизнесов, включая телеком, финтех, рекламу и ритейл. Рост OIBDA был ограничен расходами на рекламу и маркетинг, стоимостью фондирования банка и затратами на развитие продуктов экосистемы. Эмитент в отчетном периоде получил высокую чистую прибыль на уровне 40 млрд руб., что во многом было обеспечено эффектом от продажи подразделения в Армении", - пишет эксперт.

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