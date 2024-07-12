"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов привилегированные акции "Татнефти" и исключив "префы" "Транснефти".

Текущий состав топ-списка: "Татнефть" (ап), "РусАл", Сбербанк (ао и ап), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Ростелеком" (ап).

"Мы добавляем привилегированные акции "Татнефти" после дивидендной отсечки. Рассчитываем на быстрое закрытие дивидендного "гэпа" и восстановление котировок. Главный драйвер для этого - объявление компанией промежуточных дивидендов уже в августе. По нашим оценкам, диапазон рекомендации может быть 27-40 рублей на акцию. Вероятна выплата дивидендов свыше 50% чистой прибыли. Это может привести к значительному росту котировок бумаг компании", - указывает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев.

Исключение из подборки привилегированных акции "Транснефти" произошло ввиду относительно слабой динамики цены бумаг, несмотря на утвержденные дивиденды, отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.