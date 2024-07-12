.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Бумаги МТС могут быть интересны для получения дивидендов - "Т-Инвестиции"
.
12 июля 2024 года 14:08
Бумаги МТС могут быть интересны для получения дивидендов - "Т-Инвестиции"
Драйверов для активного роста цен акций компаний телекоммуникационного сектора на российском фондовом рынке в настоящее время не видно, однако его представители, например "МТС", могут быть интересны для получения дивидендов, считают аналитики "Т-Инвестиций". "Один из лидеров на рынке мобильных коммуникаций опубликовал отчет с финансовыми итогами первого квартала 2024 года. Продажи мобильных телефонов и аксессуаров, рекламный сегмент и банковский бизнес уверенно растут. При этом темп роста выручки незначительно замедлился. Чистая прибыль "МТС" выросла в три раза из-за продажи бизнеса в Армении и переоценки по валюте и ценным бумагам. Капитальные затраты компании увеличились на 69% год к году за счет активных инвестиций в развитие инфраструктуры и новых направлений, - отмечают эксперты в материале брокера. - Эмитент заплатит акционерам дивиденды за прошлый год - 35 рублей на акцию с доходностью около 13%. Чтобы их получить, бумаги должны быть в портфеле до конца торгового дня 15 июля. В условиях высоких процентных ставок вряд ли дивиденды станут сильным катализатором для роста цены бумаг "МТС". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МТС/ТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
12 июля 2024 года 19:32
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе продолжил снижение из-за сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле из-за усиления инфляции, а также из-за отсечек годовых дивидендов "тяжеловесов" ("Роснефть", "Татнефть", Сбербанк). Индекс МосБиржи локально падал в район 2900 пунктов, обновив минимум за год (с июля 2023 года), после чего произошел коррекционный отскок в район 2970 пунктов. читать дальше
.12 июля 2024 года 19:20
Москва. 12 июля. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов пятницы, рубль незначительно подешевел в ожидании новых драйверов к движению. Курс юаня составил 11,97 руб. в 19:00 мск, что на 1,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.12 июля 2024 года 19:04
Москва. 12 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились по итогам недели, несмотря на ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды евробондов РФ к доходности базовых активов за пять дней умеренно расширились. читать дальше
.12 июля 2024 года 18:57
"Финам" подтверждает рейтинг акций "НоваБев Групп" на уровне "покупать" и прогнозную стоимость в 6863 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 30,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Несмотря на скромные операционные результаты компании за 1П24, считаем,... читать дальше
.12 июля 2024 года 18:36
Инвесторам стоит обратить внимание на новые облигации Магнита серии БО-004P-06 - "Газпромбанк Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые облигации "Магнита" серии БО-004P-06, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". 15 июля с 11:00 до 15:00 мск эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии БО-004P-06 объемом не менее 15 млрд рублей. Купоны по... читать дальше
.12 июля 2024 года 18:10
Акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") по-прежнему остаются фундаментально привлекательной "историей роста", считают аналитики телеграм-канала Владимир Беспалов, Софья Астрелина и Полина Панина. Будучи ведущим оператором каршеринга в России, эмитент является... читать дальше
.12 июля 2024 года 17:44
Текущее падение индекса Мосбиржи, скорее всего, уже близко к завершению, говорится в материале аналитиков "Т-Инвестиций". "Коррекция индекса Мосбиржи уже достигла 17,6% с майских максимумов. На рынок продолжают давить инфляционные риски и опасения роста процентных ставок. Тем не менее текущие... читать дальше
.12 июля 2024 года 17:20
Котировки акций Tesla и Delta Air Lines, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Бумаги Tesla в четверг рухнули в стоимости на 8,4% после переноса презентации роботакси с августа на октябрь 2024 года. Усиливается конкуренция с Baidu... читать дальше
.12 июля 2024 года 16:57
"Мои Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы котировок акций акции АФК "Система", компания в текущий момент торгуется с дисконтом 47% к чистой стоимости своих публичных и непубличных активов, что в целом вблизи среднего исторического уровня, сообщается в материале аналитиков... читать дальше
.12 июля 2024 года 16:38
Возможна повышенная волатильность на американском фондовом рынке в ходе предстоящей пятничной сессии, хотя баланс рисков складывается положительный на фоне позитивных данных потребительской инфляции, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "Техническую коррекцию... читать дальше
.12 июля 2024 года 16:18
Акции АФК "Система" в настоящее время не являются привлекательными для вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент представил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. В целом все активы в рамках портфеля АФК "Система" продемонстрировали рост выручки.... читать дальше
.12 июля 2024 года 15:56
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 354 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. "Группа представила свои результаты за 1К24 по МСФО, которые мы считаем нейтральными. Публикация... читать дальше
.12 июля 2024 года 15:29
Рубль днем слегка дешевеет в паре с юанем, торгуется при небольших колебаниях в ожиданиях новых драйверов
Москва. 12 июля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже днем в пятницу, рубль незначительно дешевеет в ожидании новых драйверов к движению. Курс юаня составил 11,97 руб. в 15:00 мск, что на 1,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.12 июля 2024 года 15:26
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов привилегированные акции "Татнефти" и исключив "префы" "Транснефти". Текущий состав топ-списка: "Татнефть" (ап), "РусАл", Сбербанк (ао и ап), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская... читать дальше
.12 июля 2024 года 14:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,2%, стоп-приказ: 6588 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "К фундаментальным факторам роста... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.