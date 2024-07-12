Рубль, вероятно, пока останется вблизи уровней 11,9-12,1 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется вблизи уровней 11,9-12,1 рубля за юань, в ближайшие дни и предложение валюты, и спрос на нее могут остаться слабыми, сообщается в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают, что на фоне вышедших в пятницу неожиданно слабых данных по импорту Китая риски возврата котировок нефти марки Brent на уровни ниже $85 за баррель сохраняются.

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