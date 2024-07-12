"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную долгосрочную оценку акций Аэрофлота

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Аэрофлота" в долгосрочной перспективе, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за второй квартал 2024 года. Считаем, что рост показателей и высокий уровень доходных ставок позволят компании показать исторически лучший второй квартал по EBITDA. Мы также ждем от компании чистую прибыль по итогам квартала. Считаем, что в течение первых трех кварталов "Аэрофлот" покажет рост операционных и финансовых показателей, что может стать позитивным драйвером для его акций. Тем не менее с четвертого квартала ожидаем снижение финансовых показателей, поэтому долгосрочно сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, мультипликатор EV/EBITDA 24 = 3,4x", - указывают эксперты.

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