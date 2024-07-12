Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 11,9-12,2 руб. за юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 11,9-12,2 руб. за юань в течение торговой сессии пятницы, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Внутридневная структура торгов подтверждает текущую хрупкость спроса и высокую чувствительность курсообразования к продавцам, в первую очередь экспортеров. Пока активность последних невысока, юань способен удерживаться в районе 12 рублей и может пытаться пойти повыше, - пишет эксперт в комментарии. - Предпосылок для дальнейшей активизации предложения и, как следствие, повышения волатильности на валютном рынке мы пока не видим. Полагаем, что китайский юань и в ходе торгов пятницы останется в диапазоне 11,9-12,2 рубля"

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