БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8120 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8120 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 17,8%, сообщается в материале аналитика Анны Кокоревой.

Эксперт отмечает следующие позитивные факторы идеи:

- Дивиденды за 2024 год могут превысить 1000 руб. на акцию. По итогам 2023 года. эмитент выплатил 945 руб. на акцию или 70% свободного денежного потока за прошлый год (оценка аналитиков БКС) - гораздо ниже целевых 100%. В ближайшие годы возможен возврат к 100%, включая 85% за 2024 год или 1200 руб. на акцию с дивидендной доходностью 16,8%.

- Обратный выкуп. При одобрении правительства "ЛУКОЙЛ" планирует выкупить 25% акций у инвесторов из недружественных стран с 50%-ным дисконтом. В зависимости от параметров сделки такой шаг поддержит рост котировок.

- Акции торгуются с мультипликатором P/E 4,9x 2024-25п, что на 20% ниже 10-летнего среднего значения.

- Бумаги очистились от дивидендов, что нивелирует риск резкого падения после отсечки. Этот этап уже пройден.

- Достаточно высокие цены на нефть.

Обращает внимание Кокорева и на возможные риски: укрепление рубля - фактор, который традиционно негативно сказывается на прибыли экспортеров.

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