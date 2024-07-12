"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $71 за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Отрасль здравоохранения обрела особую социальную значимость в условиях пандемии коронавируса. После пандемии отношение к фармацевтике и биотеху уже не будет прежним - в мире появилось понимание сверхважности непрерывных инноваций в медицине. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в мире и неопределенности вокруг исхода будущих выборов в США актуальность вложений в сектор здравоохранения будет возрастать, тем более что многие крупные компании отрасли, входящие в рассматриваемый ETF, по-прежнему выглядят фундаментально недооцененными", - пишет эксперт.

Саидова также отмечает, что к рискам вложений в рассматриваемый инструмент можно отнести потенциальные неблагоприятные изменения политики в сфере здравоохранения США.

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, а также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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