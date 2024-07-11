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11 июля 2024 года 19:23

Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 11 июля. Китайский юань растерял рост первой половины дня и немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль повысился на фоне улучшения ситуации на рынке нефти. Курс юаня составил 11,95 руб. в 19:00 мск, что на 3,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 июля на 13,29 копейки, до 87,988 руб./$1, и увеличил курс евро на 36,11 копейки, до 95,6817 руб./EUR1.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне 2024 года составило $40,6 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $23,3 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июне 2024 года выросло на 19%, до $67,8 млрд по сравнению с $56,8 млрд за аналогичный период 2023 года.

В июне 2024 года профицит счета текущих операций составил $4,7 млрд, что на 25% меньше, чем в мае ($6,3 млрд). Его снижение обусловлено сокращением профицита баланса внешней торговли товарами.

Июньский показатель текущего года в 2,4 раза больше показателя июня прошлого года ($2 млрд).

Профицит торгового баланса в июне снизился на 16%, до $10,6 млрд с $12,6 млрд в мае (оценка за май была увеличена в части экспорта товаров и снижена в части импорта с учетом поступивших отчетных данных ФТС). Показатель по сравнению с июнем 2023 года ($9 млрд) увеличился на 18%.

"В четверг, обороты торгов и волатильность курса рубля низкие. Высокая ключевая ставка и цены на нефть оказывают поддержку национальной валюте. В связи с приближением налоговых и дивидендных выплат, активность, возможно, повысится на следующей неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"Рубль в начале торгов активно дешевел к юаню, который немного не дошел до двухнедельного максимума, установленного чуть выше 12,08 руб. Затем российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции и вышла в небольшой плюс к китайской. Поддержку рублю, скорее всего, продолжает оказывать по-прежнему слабый спрос на иностранную валюту со стороны импорта, который, вероятно, все еще испытывает затруднения, связанные с санкциями и геополитикой. Правда, эти же факторы могут уменьшать экспорт в количественном выражении. Сокращение предложения инвалюты со стороны ЦБ и экспортеров компенсирует недостаточный спрос, обеспечивающий импортные поставки. В результате сохраняется равновесие покупок и продаж валюты, что формирует относительную стабильность курса рубля. Она может продлиться по меньшей мере до начала очередного налогового периода, поддержку от которого рубль обычно ощущает уже во второй половине месяца", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инфляция в России в июне 2024 года составила 0,64% после 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июнь 2024 года цены выросли на 3,88% (в июне 2023 года инфляция составила 0,37%, а за январь-июнь 2023 года - 2,76%).

Инфляция в июне 2024 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,72%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен со 2 по 8 июля.

Инфляция в РФ со 2 по 8 июля ожидаемо замедлилась до 0,27% с 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля (с 1 июля была индексация тарифов ЖКХ) после 0,22% с 18 по 24 июня, 0,17% с 11 по 17 июня.

С начала месяца рост цен в РФ к 8 июля составил 0,77%, с начала года - 4,68%.

Рост цен в РФ с начала года к 8 июля (4,68%) уже приблизился к верхней границе прогнозного интервала ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), который, очевидно, будет пересмотрен в сторону повышения на опорном заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке 26 июля.

Из данных за 8 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 июля выросла до 9,25% с 8,59% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 9,25%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что аргументы в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне поступающих данных стали весомее, а за сохранение ставки - ослабли.

ЦБ ожидает, что годовая инфляция достигнет пика в июле, в августе-сентябре начнет снижаться, также сказал Заботкин. Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Заботкин заявил, что ЦБ на опорном заседании совета директоров 26 июля "значимо" повысит прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).

Банк России может повысить ключевую ставку до 18% годовых по итогам заседания 26 июля 2024 года, сообщается в обновленном прогнозе аналитиков Райффайзенбанка.

"Некоторые позитивные сигналы в июньской инфляции вряд ли смягчат настрой ЦБ на предстоящем заседании. Регулятор, скорее всего, в июле продолжит донастраивать жесткость монетарной политики с учетом устойчивости инфляционного фона. Так, Эльвира Набиуллина заявляла, что основным предметом дискуссии на ближайшем заседании будет шаг повышения ключевой ставки. Алексей Заботкин упоминал возможность рассмотрения аналогичных июньскому заседанию шагов - 1-2 процентных пункта, - указывают эксперты. - В нашем обновленном прогнозе мы допускаем повышение ключевой ставки до 18% годовых и ее дальнейшее удержание на этом уровне как минимум до 1К25 (учитывая лаги трансмиссионного механизма). Более того, если не в базовом, то в альтернативном сценарии (с отсутствием дезинфляционного тренда) останется потенциал для ее повышения до 20%. С другой стороны, вопрос о ее снижении в текущем году, наоборот, исключен".

Цены на нефть умеренно повышаются на торгах в четверг вечером.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $85,39 за баррель, что на 0,38% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,47%, до $82,46 за баррель.

Ранее в ходе торгов давление на рынок оказали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА). Оно повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тыс. б/с с ожидавшихся ранее 962 тыс. б/с. Этот прогноз, несмотря на улучшение, предполагает более слабый спрос, чем в прошлом году.

Прогноз МЭА на 2025 год был ухудшен: теперь организация ожидает увеличения спроса на 979 тыс. б/с, а не на 1,03 млн б/с, как раньше.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 июля выросла на 35 базисных пунктов - до 16,27% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца увеличились относительно среды на 1 базисный пункт каждая - до 15,77% и 16,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев в четверг поднялась также на 1 базисный пункт - до 16,39% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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