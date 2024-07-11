Рубль днем отыграл утренние потери и перешел к небольшому укреплению в паре с юанем вслед за улучшением ситуации на рынке нефти

Москва. 11 июля. Китайский юань растерял рост первой половины дня и развернулся вниз на Московской бирже днем в четверг, рубль перешел к небольшому укреплению на фоне улучшения ситуации на рынке нефти. Курс юаня составил 11,98 руб. в 15:00 мск, что на 0,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 54 копейки, до 88,79 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, уменьшился на 14 копеек, до 95,48 руб./EUR1.

Курс пары "юань-рубль" может перейти в диапазон 12-12,4 рубля за юань в ближайшие дни ввиду текущей невысокой интенсивности продаж экспортерами, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Однако закрепиться китайской валюте в более высоком ценовом диапазоне до нормализации ситуации с трансграничными платежи, по нашему мнению, будет сложно. Уже на следующей недели вновь могут активизироваться экспортеры, которые в условиях низкой биржевой активности начнут, видимо, раньше готовиться к налоговым выплатам 29 июля", - пишет эксперт.

Инфляция в России в июне 2024 года составила 0,64% после 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июнь 2024 года цены выросли на 3,88% (в июне 2023 года инфляция составила 0,37%, а за январь-июнь 2023 года - 2,76%).

Инфляция в июне 2024 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,72%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен со 2 по 8 июля.

Инфляция в РФ со 2 по 8 июля ожидаемо замедлилась до 0,27% с 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля (с 1 июля была индексация тарифов ЖКХ) после 0,22% с 18 по 24 июня, 0,17% с 11 по 17 июня.

С начала месяца рост цен в РФ к 8 июля составил 0,77%, с начала года - 4,68%.

Рост цен в РФ с начала года к 8 июля (4,68%) уже приблизился к верхней границе прогнозного интервала ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), который, очевидно, будет пересмотрен в сторону повышения на опорном заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке 26 июля.

Из данных за 8 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 июля выросла до 9,25% с 8,59% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 9,25%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что аргументы в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне поступающих данных стали весомее, а за сохранение ставки - ослабли.

ЦБ ожидает, что годовая инфляция достигнет пика в июле, в августе-сентябре начнет снижаться, также сказал Заботкин. Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Заботкин заявил, что ЦБ на опорном заседании совета директоров 26 июля "значимо" повысит прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).

Банк России может повысить ключевую ставку до 18% годовых по итогам заседания 26 июля 2024 года, сообщается в обновленном прогнозе аналитиков Райффайзенбанка.

"Некоторые позитивные сигналы в июньской инфляции вряд ли смягчат настрой ЦБ на предстоящем заседании. Регулятор, скорее всего, в июле продолжит донастраивать жесткость монетарной политики с учетом устойчивости инфляционного фона. Так, Эльвира Набиуллина заявляла, что основным предметом дискуссии на ближайшем заседании будет шаг повышения ключевой ставки. Алексей Заботкин упоминал возможность рассмотрения аналогичных июньскому заседанию шагов - 1-2 процентных пункта, - указывают эксперты. - В нашем обновленном прогнозе мы допускаем повышение ключевой ставки до 18% годовых и ее дальнейшее удержание на этом уровне как минимум до 1К25 (учитывая лаги трансмиссионного механизма). Более того, если не в базовом, то в альтернативном сценарии (с отсутствием дезинфляционного тренда) останется потенциал для ее повышения до 20%. С другой стороны, вопрос о ее снижении в текущем году, наоборот, исключен".

Цены на нефть остаются в плюсе в четверг, но отошли от внутридневных максимумов после публикации прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $85,15 за баррель, что на 0,08% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,03%, до $82,1 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $85,89 за баррель, WTI - до $82,87 за баррель.

МЭА повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тыс. б/с с ожидавшихся ранее 962 тыс. б/с. При этом прогноз на 2025 год был ухудшен: теперь МЭА ожидает увеличения спроса на 979 тыс. б/с, а не на 1,03 млн б/с, как раньше.

Потребление нефти в Китае, который долгое время был двигателем роста мирового спроса, снизилось в апреле и мае, говорится в обзоре МЭА. Объемы потребления в КНР за второй квартал текущего года теперь оцениваются немного ниже, чем годом ранее.

Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают данные о снижении резервов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, сообщило накануне Минэнерго страны. В то же время резервы дистиллятов увеличились на 4,884 млн баррелей, что стало максимальным повышением за полгода.