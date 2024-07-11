S&P 500, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 5600-5680п

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 5600-5680 пунктов, волатильность в ходе дня будет высокой, на фоне ожиданий замедления инфляции и ралли в акциях технологического сектора складывается позитивный баланс рисков, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

Эксперт при э том отмечает, что открытым остается вопрос о том, в какой мере участники рынка уже успели заложить в цены продолжение дезинфляционных трендов.

Главной корпоративной новостью станет старт сезона отчетов за второй квартал.

"S&P 500 продолжил обновлять исторические максимумы, пробив уровень 5600 пунктов. Сессия покажет, сможет ли бенчмарк закрепиться на достигнутых высотах. Дальнейший рост рынка приведет к выходу из локального равноудаленного канала, что будет указывать на ускоряющийся характер движения, - пишет Парамонов в материале инвесткомпании. - Впрочем, восходящий потенциал на следующие несколько сессий ограничен, так как индикатор RSI ушел далеко в область перекупленности. В случае развития коррекции спад может оказаться ощутимым и резким. В более среднесрочной перспективе у S&P 500 остается возможность для продолжения восходящего тренда за счет присоединения к ралли все большего числа эмитентов".

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