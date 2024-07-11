Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Etalon

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для депозитарных расписок Etalon, сообщается в обзоре аналитика Марии Лукиной.

"Как следует из представленных операционных результатов эмитента за 2К24, продажи недвижимости выросли в денежном выражении на 83% г/г, достигнув 37,6 млрд руб., а в натуральном - на 77% г/г (до 196 тыс. квадратных метров). Продемонстрировать высокие темпы роста продаж во 2К24 и 1П24 помогли повышенный спрос, региональная экспансия и применение новых схем реализации, которые поддержат, скорее всего, спрос и после сворачивания с 1 июля программы господдержки ипотеки под 8% (остаются другие программы, в том числе семейная ипотека)", - констатирует эксперт.

Удвоение в годовом сопоставлении продаж по итогам 1П24 - это рекордный для Etalon прирост, указывает Лукина. "В августе компания раскроет, как ожидается, результаты за 1П24 по МСФО, где рассчитывает показать двузначные темпы увеличения выручки, так как она признается в отчетности с некоторым запозданием. Более того, в 2025-2026 гг. группа прогнозирует ускорение роста финансовых показателей. Региональные проекты останутся приоритетным для нее направлением: к 2026 году она намерена расширить работу до пятнадцати регионов. По оценкам Etalon, это позволит увеличить выручку более чем вдвое и компенсировать текущие затраты на реализацию проектов", - отмечает эксперт банка.

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