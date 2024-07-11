ЦБР может повысить ставку до 18% в июле - Райффайзенбанк

Банк России может повысить ключевую ставку до 18% годовых по итогам заседания 26 июля 2024 года, сообщается в обновленном прогнозе аналитиков Райффайзенбанка.

"Некоторые позитивные сигналы в июньской инфляции вряд ли смягчат настрой ЦБ на предстоящем заседании. Регулятор, скорее всего, в июле продолжит донастраивать жесткость монетарной политики с учетом устойчивости инфляционного фона. Так, Э. Набиуллина заявляла, что основным предметом дискуссии на ближайшем заседании будет шаг повышения ключевой ставки. А. Заботкин упоминал возможность рассмотрения аналогичных июньскому заседанию шагов - 1-2 процентных пункта, - указывают эксперты. - В нашем обновленном прогнозе мы допускаем повышение ключевой ставки до 18% годовых и ее дальнейшее удержание на этом уровне как минимум до 1К25 (учитывая лаги трансмиссионного механизма). Более того, если не в базовом, то в альтернативном сценарии (с отсутствием дезинфляционного тренда) останется потенциал для ее повышения до 20%. С другой стороны, вопрос о ее снижении в текущем году, наоборот, исключен".

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