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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти
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11 июля 2024 года 12:47
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Роснефти", сообщается в обзоре аналитиков. "Самотлорское месторождение "Роснефти" может получить дополнительный налоговый вычет до 16,6 млрд руб. за два с половиной года (с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2026 года). Фактический размер всех вычетов - около $190 млн за два с половиной года или $75 млн за год. Это лишь около 0,5% в годовом выражении от ожидаемой нами чистой прибыли "Роснефти" ($15 млрд за год) в каждый год из ближайших трех лет, - указывают эксперты. - Сама по себе новость не сможет подтолкнуть бумагу к серьезному росту, но именно факт дополнительного налогового вычета по супергигантскому месторождению, помимо 35 млрд руб. за год, которые компания получит до конца 2027 года, несмотря на непростую ситуацию для государственного бюджета, указывает на мощную переговорную позицию "Роснефти". Это позитивно скажется на экономике многих проектов компании в долгосрочной перспективе, уверены аналитики "БКС МИ". У Самотлорского месторождения очень высокая обводненность (более 95%, из-за особенностей эксплуатации в советский период), нефтедобыча здесь экономически невыгодна при обычном налоговом режиме. "Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Роснефти": бумага торгуется по P/E в размере 4x на 2024-2025 гг. - с 34%-ным дисконтом к долгосрочному среднему", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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