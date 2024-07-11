Альфа-банк подтверждает позитивную оценку бумаг Etalon

Альфа-банк подтверждает позитивную оценку перспектив котировок бумаг Etalon, говорится в комментарии аналитиков.

"Эмитент представил сильные операционные результаты за 1П24. В частности, во 2К24 продажи группы выросли относительно уровней годичной давности в 2,1 раза в натуральном объем (в квадратных метрах) и в 2,3 раза в денежном выражении. Мы подтверждаем позитивную оценку привлекательности его бумаг с учетом региональной экспансии застройщика и предлагаемых им программ по приобретению жилья в рассрочку", - указывают эксперты.

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