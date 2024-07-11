Рынок акций РФ корректируется вверх по "фишкам" после утренней просадки на отсечке дивидендов Сбербанка

Москва. 11 июля. Рынок акций РФ утром в четверг корректируется вверх по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы), отыграли часть потерь бумаги Сбербанка после дивидендного "гэпа" в начале торгов. Индекс МосБиржи отскочил в район 2960 пунктов во главе с бумагами "Мосэнерго" и "Аэрофлота", в начале торгов индекс падал в район 2900 пунктов (минимум с июля 2023 года).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2959,42 пункта (-0,6%, минимум сессии - 2901,61 пункта), индекс РТС - 1061,17 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июля, составляет 87,8551 руб. (-0,148 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (-8,2% и -8,5% "префы"; выплаты за 2023 год составят 33,3 рубля на акцию каждого вида), также без дивидендов в четверг торгуются акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,5%, до 5434 рублей; выплаты за IV квартал 2023 года - 294 рубля на акцию).

Просели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%).

Подорожали акции "Мосэнерго" (+3,3%), "Аэрофлота" (+3,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи движется ниже 3000 пунктов - чрезвычайно важного уровня поддержки. Схожая ситуация была в декабре из-за дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа", после чего рынок вновь перешел к активному росту. Сейчас давление на рынок оказывает закрытие реестра по дивидендам Сбера. Негативные фундаментальные факторы никуда не делись: капитал перетекает на рынок облигаций и депозитов на фоне высоких ставок и вероятности еще большего их подъема. На этом фоне возможно дальнейшее падение индекса до 2800 пунктов. Ситуация должна измениться 26 июля после принятия решения ЦБ РФ по ключевой ставке, полагают эксперты.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают снижение индекса МосБиржи на фоне дивидендной отсечки Сбербанка, акции которого занимают существенный вес в общей структуре индекса (более 16% с учетом "префов" - прим. ИФ).

Тем временем, инфляция в России в июне 2024 года составила 0,64% по сравнению с 0,74% в мае. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% в конце мая. Темпы роста потребительских цен с начала года и по 8 июля составили 4,68%, приблизившись к верхней границе прогнозного интервала Банка России по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%). Статистика подогрела ожидания роста ставки ЦБ РФ в конце июля.

Объемы продаж недвижимости ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,4%) на первичном рынке выросли на 75% за первые шесть месяцев 2024 года и составили 170,2 млрд руб. (780,4 тыс. кв. м) по сравнению с 97,3 млрд руб. (550,3 тыс. кв. м) за аналогичный период прошлого года. Улучшение операционных результатов обусловлено тем, что "Самолет" работает в наиболее стабильном секторе рынка, массовом доступном жилье.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, после прошедшей отсечки дивидендов Сбербанка итоговые потери для рынка окажутся меньше за счет восстановления других бумаг. При благоприятном развитии ситуации акции Сбербанка могут в итоге снизиться не так сильно, в сравнении с размером дивидендов. Учитывая силу бумаг банка в последние два месяца, высока вероятность относительно быстрого закрытия дивидендного "гэпа", считает аналитик.

Накануне индекс МосБиржи упал ниже отметки 2950 пунктов. Рынок возлагал большие надежды на уровень 3000 пунктов, который должен был стать поддержкой. Однако данную отметку индекс прошел без особых трудностей. Примечательно также то, что в среду не было значимых дивидендных отсечек, при этом акции Сбербанка все же смогли поддержать рынок, потеряв около 1%, а многие акции обновили минимумы июня, отметил Головинов.

Как полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов, никаких новых особо негативных поводов для ликвидации "лонгов" не появилось - рынок продолжает снижаться "под собственной тяжестью" в отсутствие каких-либо драйверов роста. Техническая картина по индексу МосБиржи резко ухудшилась. Без боя была сдана важная отметка 3000 пунктов - здесь не наблюдалось ни попыток откупить подешевевшие акции, ни даже намерений прикрыть "шорты". Теперь целью падения рынка является район чуть ниже 2500 пунктов с промежуточной поддержкой около 2700 пунктов, считает эксперт.

Нефть Brent накануне коснулась поддержки $84 за баррель и развернулась от нее вверх, в четверг котировки поднялись в район $85,7 за баррель. Во многом отскок от преграды был вызван хорошими данными Минэнерго США по запасам нефти в стране. Обычно данные по запасам влияют на настроения инвесторов до середины четверга, поэтому есть сомнения, что во второй половине дня нефть сумеет продолжить рост, считает представитель компании "Алор Брокер".

В США в среду индексы акций выросли на 1-1,2%, при этом обновили рекордные максимумы индексы S&P 500 (+1%) и Nasdaq (+1,2%) вслед за подъемом котировок акций IT-компаний.

Поддержку рынку оказывают растущие ожидания трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики, и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла не разубедили их в этом.

Пауэлл, выступивший в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что видит прогресс в замедлении инфляции. Он отметил, однако, что у него нет достаточной уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

Днем ранее Пауэлл, представивший доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената, сказал, что Федрезерву нужно больше подтверждений спада инфляции, чтобы приступить к снижению ставки. При этом он отметил, что затягивание со смягчением политики может излишне ограничить экономическую активность в США.

В четверг будут опубликованы июньские данные о динамике потребительских цен в США, которые дадут трейдерам новые сигналы относительно возможных сроков смягчения политики ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает замедление инфляции в Штатах до 3,1% в годовом выражении с майских 3,3%.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,1-0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

Банк Южной Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых. Таким образом, южнокорейский ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам двенадцатого заседания подряд. Решение об этом было принято единогласно, но два члена комитета по денежно-кредитной политике выразили готовность к смягчению денежно-кредитной политики в следующие три месяца. Большинство аналитиков также не ожидали изменения ставки по итогам июльского заседания, по данным Trading Economics.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне 2024 года увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,2%. В мае в помесячном выражении также был отмечен рост на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5% в годовом выражении и подъем на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июне увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно мая они поднялись на 0,1%. Эксперты ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и подъема на 0,1% в помесячном.

На нефтяном рынке утром в четверг цены замедлили рост после того, как предыдущую сессию они закончили ростом впервые за четыре дня. Этому способствовали данные о сокращении запасов топлива в США по итогам второй недели подряд, причем снижение было более значительным, чем ожидалось, сообщает MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $85,4 за баррель (+0,4% и +0,5% накануне), августовская цена фьючерсов на WTI - $82,4 за баррель (+0,4% и +0,9% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 4,884 млн баррелей (максимальное повышение за полгода).

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина - на 0,5 млн баррелей и рост резервов дистиллятов на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики Macquarie ожидали уменьшения запасов нефти на 1,2 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, а также повышения резервов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Тем временем, ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн баррелей в сутки, в 2025 году - на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+11,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,6% и +5,6% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+7,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+7%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+6,3%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 44,39 млрд рублей (из них 21,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,08 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,1 млрд рублей на "префы" Сбербанка).