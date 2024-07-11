Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- объем новых кредитов в Китае;

- ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти;

- число первичных обращений за пособиями по безработице в США;

- индекс потребительских цен США за июнь;

- Московская биржа с 11 по 14 июля приостановит торги акциями ВТБ из-за обратного сплита;

- форум стран БРИКС в России;

- квартальные результаты PepsiCo Inc., Delta Air Lines;

- финансовые результаты "МТС" и АФК "Система" за 1К24 по МСФО;

- операционные результаты "Аэрофлота" за июнь 2024 года;

- акции "Башнефти" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год;

- саммит НАТО.

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