Существуют риски падения индекса Мосбиржи к 2900п - "Мои Инвестиции"

Существуют риски падения индекса Мосбиржи к уровню 2900 пунктов и даже ниже в ближайшее время, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Индекс Мосбиржи пробил вниз психологически важный уровень в 3000 пунктов, от которого рынок отскакивал в сентябре, декабре и июне. Однако необходимо также учитывать фактор дивидендных выплат. Акции Сбербанка прошли дивидендную отсечку, и, учитывая их вес в индексе, только этот фактор способен отбросить бенчмарк примерно на 50 пунктов вниз, - пишут эксперты в комментарии. - На следующей неделе будут отсечки по "Сургутнефтегазу", "Магниту" и "МТС". Это окажет дополнительное техническое давление на индекс Мосбиржи, который может вернуться на уровни годовой давности (примерно 2900 пунктов). Это будет серьезным психологическим испытанием для инвесторов. Необходимо быть готовыми к тому, что, если не удастся удержаться на этих отметках, рынок может показать быстрое снижение еще на 10%".

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