Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 11 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря влиянию позитивных внешних факторов; вместе с тем сдерживающее влияние на динамику рынка будут оказывать преимущественно негативные внутренние факторы, в том числе ожидания заметного повышения ключевой ставки ЦБ на июльском заседании регулятора, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite в очередной раз обновили рекордные максимумы вслед за подъемом котировок акций IT-компаний. Поддержку рынку оказывают растущие ожидания трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики, и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла не разубедили их в этом. Пауэлл, выступивший в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что видит прогресс в замедлении инфляции. Он отметил, однако, что у него нет достаточной уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

Днем ранее Пауэлл, представивший доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената, сказал, что Федрезерву нужно больше подтверждений спада инфляции, чтобы приступить к снижению ставки. При этом он отметил, что затягивание со смягчением политики может излишне ограничить экономическую активность в США. "Ключевой вывод из выступлений Пауэлла - это то, что оценка Федрезервом баланса рисков в экономике изменилась таким образом, что в случае ее подтверждения дальнейшими статданными ФРС снизит ставку в сентябре", - отмечает аналитик Evercore ISI Кришна Гуха.

В четверг будут опубликованы июньские данные о динамике потребительских цен в США, которые дадут трейдерам новые сигналы относительно возможных сроков смягчения политики ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает замедление инфляции в Соединенных Штатах до 3,1% в годовом выражении с майских 3,3%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут на фоне позитивной динамики американского рынка днем ранее. Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых. Таким образом, южнокорейский ЦБ не меняет процентную ставку по итогам двенадцатого заседания подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК увеличился на 0,6% и находится на самой высокой отметке с середины января 2022 года. Японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,94% и обновил исторический максимум. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК поднялся на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:34 МСК увеличился на 0,9% - до максимума более чем за три месяца.

В свою очередь цены на нефть продолжают подниматься в четверг после того, как предыдущую сессию они закончили ростом впервые за четыре дня. Этому способствовали данные о сокращении запасов топлива в США по итогам второй недели подряд, причем снижение было более значительным, чем ожидалось. Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК увеличились на 0,73% - до $85,7 за баррель. В среду их цена выросла на 0,5% и достигла $85,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи в четверг утром дорожают также на 0,73% - до $82,7 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на 0,9% и составила $82,1 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. В то же время резервы дистиллятов увеличились на 4,884 млн баррелей, что стало максимальным повышением за полгода. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина - на 0,5 млн баррелей и рост резервов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Между тем ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн баррелей в сутки, в 2025 году - на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 июля выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 19,354 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 17,108 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,15% (в основном за счет заметного скачка цен облигаций "ДОМ.РФ-001P-12R") и составил 104,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,18%, поднявшись до 904,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12R" (+5,38%), "АФК Система-1Р-12" (+0,27%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "ДОМ.РФ-001P-02R" (-0,89%), "АФК Система-1Р-11" (-0,68%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,63%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Первоуральскбанк завершил размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 22% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 13-35-го купонов будет погашено по 4,15% от номинала, еще 4,55% от номинала - в дату окончания 36-го купона. Выпуск размещался в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом 3 млрд рублей. Ранее кредитная организация на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 15 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии БО-004P-06 объемом не менее 15 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ (значение, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона) - не более 1,2% годовых. Соответственно, ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,2% годовых. Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) планирует в июле разместить 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей для финансирования задач по масштабированию бизнеса. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ составит 180-190 базисных пунктов. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам.

ООО "Главстрой" установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 17,5% годовых. "Главстрой" завершил размещение 5-летнего выпуска на 1,5 млрд рублей в июле 2021 года, эмиссия размещена в пользу "Ингосстраха" (MOEX: INGS). Ставка текущего купона составляет 18% годовых. По выпуску 23 июля предстоит исполнение оферты.