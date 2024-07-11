Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 2880-2950п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2880-2950 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Отсечка Сбербанка приведет к тому, что торги индекс начнет ниже отметки 2900 пунктов, но рассчитываем, что итоговые потери для рынка окажутся значительно меньше за счет восстановления других бумаг. При благоприятно развитии ситуации акции Сбербанка могут в итоге снизиться не так сильно (в сравнении с размером дивидендов). Учитывая силу бумаг банка в последние два месяца, высока вероятность относительно быстрого закрытия дивидендного "гэпа", - отмечает аналитик в комментарии.

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