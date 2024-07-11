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11 июля 2024 года 09:50
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 2880-2950п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2880-2950 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Отсечка Сбербанка приведет к тому, что торги индекс начнет ниже отметки 2900 пунктов, но рассчитываем, что итоговые потери для рынка окажутся значительно меньше за счет восстановления других бумаг. При благоприятно развитии ситуации акции Сбербанка могут в итоге снизиться не так сильно (в сравнении с размером дивидендов). Учитывая силу бумаг банка в последние два месяца, высока вероятность относительно быстрого закрытия дивидендного "гэпа", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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