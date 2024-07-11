Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в четверг утром - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в начале торговой сессии четверга на фоне дивидендной отсечки Сбербанка, акции которого занимают существенный вес в общей структуре индекса, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Рыночные настроения заметно ухудшились в прошедшую среду, констатируют эксперты. Индекс Мосбиржи упал на 2,5%, опустившись ниже 3000 пунктов и достигнув 2975 пунктов, в то время как индекс РТС снизился на 2,4% - до 1067 пунктов.

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