Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 10 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,45% от номинала (доходность - 8,89% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели за день на 10 базисных пунктов - до 74,88% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 8,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 2 базисных пункта, до 56,81% от номинала (доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта и составила 9,75% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 4 базисных пункта, до 79,59% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 16,82% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов, до 70,73% от номинала (их доходность опустилась на 1,5 базисного пункта и составила 16,39% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 9 базисных пунктов, подешевев до 67,13% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 13,91% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 17 базисных пунктов - до 66,93% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику на фоне отсутствия публикации в США важных статданных.

Трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США. Накануне Пауэлл, представивший доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената, вновь заявил, что Федрезерву нужно больше подтверждений спада инфляции, чтобы приступить к снижению ставки. "Мы видим сохранение прежней риторики и считаем, что Пауэлл доволен спокойствием рынков на данном этапе, когда статистика начинает показывать движение экономики в верном направлении", - отмечает аналитик ING Франческо Пезоле, которого цитирует газета The Wall Street Journal.

В четверг будут опубликованы июньские данные о динамике потребительских цен в США, которые дадут трейдерам новые сигналы относительно возможных сроков смягчения политики ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает замедление инфляции в США до 3,1% в годовом выражении с майских 3,3%.