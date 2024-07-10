Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций Baidu до HKD140

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и расписок эмитента на Nasdaq со 147 до 140 гонконгских долларов (HKD) и со $150 до $143 за штуку соответственно, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

Рейтинг для указанных бумаг был подтвержден экспертом на уровне "покупать".

"C начала года котировки акций Baidu потеряли 18%, в то время как индекс Hang Seng поднялся на 2%. Отставание объясняется снижением темпов роста по результатам 1К24 (выручка прибавила лишь 1,2% г/г). Вместе с тем мы считаем, что до конца 2024 года котировки восстановятся, в том числе благодаря ускорению роста выручки в 2К24 и 3К24 в сегменте облачного бизнеса на фоне запуска моделей, использующих ИИ, и развития сотрудничества с крупнейшими производителями смартфонов. Кроме того, сегмент беспилотных автомобилей выйдет в прибыль уже в 2025 году. Baidu сейчас оценивается рынком с чрезмерным дисконтом к компаниям-аналогам (43% по P/E 2024П). Мы внесли незначительные коррективы в модель финансовых показателей", - указывает эксперт.

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