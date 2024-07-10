"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Invesco Solar ETF с прогнозной стоимостью на уровне $55,2 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"За последний год Invesco Solar ETF упал более чем на 40% на фоне влияния жесткой денежно-кредитной политики на оценку сектора и снижения цен на солнечные панели. В то же время во всех ключевых регионах присутствия фонда мощности в сфере солнечной энергетики, как ожидается, будут расти в обозримом будущем на фоне планов по достижению климатических целей и замещению ископаемых видов топлива. Несмотря на перспективы роста выручки, после просадки крупнейшие активы в ETF имеют медианную оценку по EV/EBITDA 2024E всего 11,8, что, на наш взгляд, делает фонд интересным для покупок", - указывает эксперт инвесткомпании.

Invesco Solar - ETF, нацеленный на инвестиции в акции представителей солнечной энергетики, которая сейчас является одним из наиболее растущих направлений "зеленой" энергетики.

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