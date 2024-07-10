ПСБ сохраняет позитивную среднесрочную оценку акций ГК "Самолет"

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную среднесрочную оценку перспектив котировок акций ГК "Самолет", смотрит на бумаги эмитента как на историю органического роста, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Учитывая текущее консервативное отношение инвесторов к секторам, чувствительным к ставкам, рекомендуем наращивать позиции в акциях компании позже, по мере появления большей ясности по денежно-кредитной политики и нормализации ситуации на рынке в целом", - указывает эксперт.

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