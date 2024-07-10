SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Аэрофлота

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций "Аэрофлота", потенциал роста их котировок ограничен после сильного роста с начала текущего года, сообщается в материале аналитиков.

"Комитет Госдумы по транспорту до конца может ввести "потолок" цен на некоторые авиабилеты. Обычно такие инициативы возникают, когда цены на билеты сильно растут. Так и произошло в прошлом году. Причин много: отмена субсидий на внутренние рейсы, снижение компенсации затрат на топливо, удорожание запчастей и высокий спрос на перелеты. При этом сейчас государство субсидирует рейсы из европейской части страны в Калининград и на Дальний Восток. Оно компенсирует авиакомпаниям затраты, чтобы маршруты не были для них убыточными. Но ограничение цен на авиабилеты без учета экономических показателей и спроса может привести к снижению пассажиропотока на таких маршрутах или к их приостановке. В итоге эти перелеты станут менее доступными. Считаем, что инициатива может негативно повлиять на привлекательность бумаг "Аэрофлота", - указывают эксперты инвестбанка.

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