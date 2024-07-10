"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Longyuan Power на уровне HKD8,2

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций Longyuan Power на уровне 8,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку и подтверждает рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"С апреля текущего года котировки бумаг эмитента продемонстрировали впечатляющий рост на 42% за полтора месяца, но впоследствии произошла коррекция, и сейчас бумаги китайского лидера ветроэнергетики вновь торгуются на привлекательном для покупки уровне, - отмечает эксперт. - Дивидендная доходность акций Longyuan Power относительно невысокая. По нашим расчетам, в следующие двенадцать месяцев она может составить 3,3%. Для определения целевой стоимости акций мы провели оценку бумаг Longyuan Power по форвардным мультипликаторам P/E и P/EBITDA".

Ключевые риски для компании заключаются в зависимости эффективности ветряной генерации от погодных условий, а также с недостаточной мощностью инфраструктуры передачи электроэнергии в Китае. Из-за сетевых ограничений в периоды пиковой выработки Longyuan Power не всегда способна перенаправить электроэнергию на восток из малонаселенных западных провинций, указывает Смирнов.

Longyuan Power - китайский энергетический холдинг, крупнейший в Китае оператор ветряных электростанций.

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