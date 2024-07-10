"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 350 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,4%, стоп-приказ: 298 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 6М24 составила 768,7 млрд руб., увеличившись на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Чистый процентный доход вырос на 16,9% (до 1,244 трлн руб.). Комиссионный доход увеличился на 9,7% и достиг 353,8 млрд руб. 10 июля - последний день для покупки бумаги под дивиденды, которые составят 33,3 руб. (10,27%). "Гэп", образовавшийся после выплаты дивидендов, может быть закрыт в течение месяца", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена двигается к максимальным уровням. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 298 руб. риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

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