"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций ГК "Самолет" на уровне 4400 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Один из ведущих застройщиков российского рынка опубликовал хорошие операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Темпы роста продаж держатся на уровне +40% год к году второй квартал подряд. И это несмотря на постепенное осложнение доступа населения к дешевой ипотеке. Также позитивом для компании можно считать ожидаемое продление семейной ипотеки до 2030 года. Однако инвесторы куда большую важность сейчас придают ожиданиям и рискам, связанным с высокой ключевой ставкой и динамикой рынка акций в целом, поэтому в моменте будут игнорировать эти новости. Продолжаем позитивно смотреть на акции "Самолета", - пишут эксперты.

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