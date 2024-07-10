Акции Сбербанка остаются одними из фаворитов финсектора на 2024г - Альфа-банк

Акции Сбербанка остаются одними из фаворитов в финансовом секторе российского фондового рынка на текущий год, сообщается в обзоре старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса.

"Эмитент опубликовал результаты по РСБУ за июнь 2024 года. В целом динамика прибыли год-к-году соответствует недавним заявлениям топ-менеджмента (о намерении ежегодно наращивать прибыль), несмотря на высокую базу сравнения за июнь 2023 года (в связи с продажей дочерней компании в Австрии). Сбербанк остается одним из наших фаворитов в финансовом секторе на 2024 год. Бумага торгуется с мультипликатором P/BV на уровне 1,0 и коэффициентом P/E 2024П на уровне 4,4, при этом эмитент сохраняет возможность генерировать ROE выше исторических уровней, - указывает эксперт. - Дивидендная доходность по итогам 2023П составляет 10,5%, а по итогам 2024П может составить 11-12%, по нашим оценкам, в дополнение к росту балансовой стоимости капитала более чем на 10% в год. Восстановление потерь по части заблокированных активов банка может стать серьезным дополнительным катализатором для акций Сбербанка в текущем году".

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