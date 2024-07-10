Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ГК "Самолет"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ГК "Самолет", сообщается в материале аналитика Марии Лукиной.

"Эмитент опубликовал операционные результаты по итогам 2К24 и 1П24. Хорошая динамика продаж 2К24 отражает повышенный спрос в связи с отменой и изменением части льготных программ ипотечного кредитования. В результатах наблюдается тенденция к снижению доли ипотечного кредитования в общем объеме сделок благодаря внедрению альтернативных схем продаж. В частности, Группа сообщила, что совместно с банками разработала новые программы, направленные на поддержание спроса. По-прежнему остаются актуальными военная, региональная, семейная и IT-ипотеки, а также инструменты рассрочки и траншевой ипотеки. Тем не менее компания заявила, что, возможно, пересмотрит годовой план по запуску новых проектов, а также оптимизирует земельный банк с целью повышения рентабельности бизнеса", - указывает эксперт.

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