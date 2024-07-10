ПСБ сохраняет позитивную долгосрочную оценку акций Соллерса

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку котировок акций "Соллерса" в долгосрочной перспективе, сообщается в материале аналитиков.

"Компания сообщила о намерении запустить производство минивэнов уже в декабре текущего года (ранее старт проекта ожидался только в 2025 году), его планируют наладить на площадке "Соллерс Алабуга". Для эмитента, как и для всего российского рынка в целом, такой класс автомобилей является уникальным. Также такая ниша является растущей на российском рынке и имеет неплохой потенциал, отечественный автопром в направлении данного класса автомобилей практически не развит, - отмечают эксперты. - Сохраняем позитивный взгляд на "Соллерс" в долгосрочной перспективе. Компания продолжает двигаться по пути локализации производства, что постепенно делает бизнес независимым от импорта. В том числе по итогам первого полугодия автопроизводитель показал довольно сильные операционные результаты. Ожидаем, что по мере восстановления автомобильного рынка и благодаря уверенной стратегии развития с фокусом на импортозамещение эмитент будет укреплять свои позиции".

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