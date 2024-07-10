Рубль при открытии торгов немного дешевеет к юаню на фоне падения цен на нефть

Москва. 10 июля. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,954 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,71 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон для пары "юань-рубль" в границах 11,8-12,1 руб. за юань, вероятно, сохранит свою актуальность в среду, позиции китайской валюты остаются в руках экспортеров, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Разброс внутридневных колебаний китайской валюты во вторник был небольшим. Заметное снижение волатильности на валютном рынке является следствием в первую очередь сокращения предложения со стороны экспортеров, балансирующего по-прежнему крайне слабый слабый спрос: торговые обороты в паре юань/рубль с поставкой "завтра" увеличились и достигли 6,4 млрд юаней, но остаются заметно ниже, чем привычные средние уровни предыдущих месяцев (9-10 млрд юаней в день), - пишет эксперт в обзоре. - Валютный рынок остается и, видимо, останется в ближайшее время заложником действий экспортеров. Явных предпосылок для изменения ситуации не просматривается: профицит внешней торговли и нормы валютного контроля обеспечивают устойчивые поставки валютной выручки, в то время как проблемы с проведением трансграничных платежей сохраняются и наряду с инфраструктурными рисками и переходом на внебиржевой рынок операций с токсичными валютами ограничивают спрос. Так как в первой половине месяца экспортеры не очень активны, юань может продолжить пытаться пойти выше 12 рублей. Однако ситуация на рынке достаточно хрупкая, с явным перевесом на стороне потенциального предложения валюты. И в отсутствие новых вводных вероятны всплески волатильности из-за появления навеса предложения во второй половине июля (ближе к налоговым выплатам), допускающие волны достаточно резкого укрепления рубля".

Валютный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям после введения санкций против группы "Московской биржи" в середине июня, ликвидность и число участников растет, отмечает Банк России.

США ввели санкции против биржи и НКЦ 12 июня. С 13 июня биржевых торгов долларом и евро в России нет.

Необходимость поиска новых контрагентов на валютном рынке и увеличение сроков прохождения платежей по внешнеторговым операциям привели к росту волатильности обменного курса, при этом сложности в большей степени затронули банки, обслуживающие импортеров, у которых наблюдались трудности с внешними платежами, тогда как со стороны экспортеров сохранялся стабильный приток валюты на рынок и обычные объемы продаж, говорится в очередном докладе ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков", где ситуации на валютном рынке после новой волны санкций посвящена отдельная глава. При этом регулятор отмечает, что переход на новый механизм формирования официального курса оказал на его значения "минимальное и краткосрочное влияние". "Уже в начале июля ситуация с курсом стабилизировалась, рубль по-прежнему определяется рыночным соотношением внешнеэкономических операций", - пишет ЦБ.

"Ситуация с ликвидностью внебиржевого межбанковского рынка постепенно улучшается. Несмотря на снижение возможности участников рынка наблюдать в режиме реального времени за внебиржевыми сделками (в отличие от биржевых торгов), рынок постепенно адаптируется к новым условиям", - говорится в докладе. На текущий момент сделки осуществляются на рыночных условиях, а количество уникальных участников и обороты постепенно возрастают, отмечает ЦБ.

По евро обороты на ОТС по-прежнему остаются ниже, чем с долларом (как и на биржевом сегменте до введения ограничений), тогда как по американской валюте обороты постепенно увеличиваются и приближаются к показателям юань/рубль, сказано в докладе. Оборот конверсионных операций долларового сегмента в среднем с 13 по 28 июня составил 25,1 млрд руб./день, в евро - 6,1 млрд руб./день.

Внебиржевой рынок является репрезентативным, значимая часть сделок относится к трансграничным, то есть заключается между резидентом и нерезидентом, обращает внимание регулятор. В отсутствие биржевых котировок по "токсичным" валютам участники ОТС-рынка при заключении сделок ориентируются на доступные котировки, в том числе на кросс-курс и вечный фьючерс.

Банк России "постоянно анализирует массив внебиржевых сделок, в том числе с точки зрения обоснованности их влияния на формирование официального курса", проверяя качество предоставляемой отчетности по сделкам кредитных организаций, говорится в документе.

"В случае выявления ошибок возможно применение административных мер для отдельных кредитных организаций", - говорится в обзоре.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду.

Трейдеры оценивают последствия обрушившегося в понедельник на побережье Техаса урагана "Берил", а также прогнозы спроса и неофициальные данные о нефтяных резервах США.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 мск уменьшились на 0,69% - до $84,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени потеряли в цене 0,64% - до $80,89 за баррель.

"Берил" лишил электричества миллионы человек и привел к отмене около 1,7 тыс. авиарейсов, пишет MW.

Между тем Минэнерго США накануне понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102,91 млн б/с.

При этом прогноз цены на Brent на этот год повышен до $86,37/барр. с $84,15/барр., по данным ежемесячного отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 1,9 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 мск среды.