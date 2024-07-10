.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июне составила 0,64%
Рост потребительских цен в июне замедлился до 0,64% после повышения до 0,74% в мае, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,59% после 8,30% в мае. Рост цен в июне оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,72%
 
Валютный рынок адаптируется к новым реалиям после санкций к "Мосбирже" - ЦБ
Валютный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям после введения санкций против группы "Московской биржи" в середине июня, ликвидность и число участников растет, отмечает Банк России. США ввели санкции против биржи и НКЦ 12 июня. С 13 июня...
 
Принят закон об индексации ряда акцизов
Госдума приняла в третьем чтении закон об индексации в 2025-2027 гг. акцизов на нефтепродукты на уровень инфляции, ставки акцизов на крепкий алкоголь и вино в РФ в 2025 г. по сравнению с 2024 г. вырастут почти на 5%, что выше предусмотренного ранее...
 
Запрет на филиалы зарубежных банков хотят снять в этом году
Власти хотят уже в этом году разрешить зарубежным банкам, не связанным с недружественными странами, открывать филиалы в России. Инициативу поддерживают все участники дискуссии, сообщил "Известиям" зампред ЦБ Алексей Гузнов. "Мы прилагаем все усилия,...
 
10 июля 2024 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий заметного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги слабыми и разнонаправленными изменениями, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник заявил, что для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.

"Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%".

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июне поднялся до 91,5 пункта по сравнению с 90,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с начала текущего года. При этом 21% респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса. Подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали снижение до 89,5 пункта, по данным Trading Economics.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,1%. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на минимальные с марта 0,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics. Тем временем цены производителей (индекс PPI) уменьшились на минимальные с января 2023 года 0,8% относительно того же месяца годом ранее (в мае они упали на 1,4%). Показатель снизился 21-й месяц подряд.

Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,6%. Цены производителей в Японии в июне выросли на максимальные с августа прошлого года 2,9% в годовом выражении после пересмотренного подъема на 2,6% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. Июньский показатель совпал с ожиданиями аналитиков. В помесячном сравнении цены производителей повысились на минимальные с февраля 0,2% после роста на 0,7% в мае. Значение южнокорейского индекса Kospi почти не меняется. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду. Трейдеры оценивают последствия обрушившегося в понедельник на побережье Техаса урагана "Берил", а также прогнозы спроса и неофициальные данные о нефтяных резервах США. Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск уменьшились на 0,73% - до $84,04 за баррель. Во вторник их цена снизилась на 1,3% и достигла $84,66 за баррель - минимума с 17 июня. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени потеряли в цене 0,66%, опустившись до $80,87 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,1% и составила минимальные с 26 июня $81,41 за баррель.

Пока влияние урагана "Берил" на спотовые рынки нефти и газа "кажется ограниченным, и, что критически важно, вскоре ожидается полное восстановление операций, в связи с чем существенного влияния на финансовые рынки энергоносителей не ожидается", приводит MarketWatch мнение соредактора Sevens Report Research Тайлера Ричи. По его словам, заранее приостановившие работу НПЗ либо уже запущены вновь, либо запускаются, а движение по Хьюстонскому судоходному каналу должно полностью восстановиться в среду.

Между тем Минэнерго США накануне понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102,91 млн б/с. При этом прогноз цены на Brent на этот год повышен до $86,37/барр. с $84,15/барр., по данным ежемесячного отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 1,9 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 мск среды.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 июля выросла в 3,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,672 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,061 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,27% и составил 104,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,23%, опустившись до 902,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12R" (-2,7%), "АФК Система-1Р-11" (-0,79%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,78%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,53%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,23%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Книга была переподписана более чем в два раза, объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 12 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 1,9% годовых. Купоны по займу будут переменными и ежемесячными. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

АО "ВТБ лизинг" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-МБ-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 17,75% годовых. Купоны ежемесячные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. Техразмещение запланировано на 12 июля.

ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 260 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. По выпуску предусмотрена также амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала - в дату погашения. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. Техразмещение запланировано на 12 июля. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001P-32R с "не менее 30 млрд рублей" до 45 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен в размере 125 базисных пунктов. Таким образом, финальный ориентир ставки 1-го купона составляет 16,93% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. Предварительная дата техразмещения - 15 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. Размещение займа осуществляется в рамках программы бондов РЖД на 2,7 трлн рублей. Максимальный срок обращения бумаг в рамках программы - 40 лет.

МФК "Джой Мани" откладывает намеченное на 15 июля размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки ЦБ плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов - ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов - ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). По выпуску планировалась равномерная амортизация в последние 6 месяцев обращения.

ООО "Арагон" (Новосибирск) привязало расчет ставок 21-40-го купонов облигаций серии БО-П02 к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка будет пересматриваться раз в год. Соответственно, ставка 21-24-го купонов составит 22% годовых. Десятилетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в июле 2019 года. Ставка текущего купона - 11,5% годовых, по выпуску 19 июля предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 июля 2024 года 19:13
Рубль в среду немного снизился в паре с юанем на фоне дешевевшей значительную часть дня нефти
Москва. 10 июля. Китайский юань повысился на Московской бирже по итогам среды, рубль понизился на фоне дешевевшей значительную часть дня нефти. Курс юаня составил 11,96 руб. в 19:00 мск, что на 2,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
10 июля 2024 года 19:10
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 10 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.    читать дальше
.
10 июля 2024 года 19:00
"Финам" повысил рейтинг расписок HeadHunter до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг расписок HeadHunter c "держать" до "покупать", подтвердив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 5280 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 21,2%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Когда на российском рынке продолжается коррекция,...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 18:28
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций Baidu до HKD140
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и расписок эмитента на Nasdaq со 147 до 140 гонконгских долларов (HKD) и со $150 до $143 за штуку соответственно, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Рейтинг для указанных...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 17:52
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Invesco Solar ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Invesco Solar ETF с прогнозной стоимостью на уровне $55,2 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "За последний год Invesco Solar ETF упал более чем на 40% на фоне влияния жесткой денежно-кредитной политики на оценку...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 17:13
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг покупать" для бумаг Baidu
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг покупать" для бумаг Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 147 гонконгских долларов (HKD) и $150 за штуку для акций на Гонконгской фондовой бирже и расписок эмитента на Nasdaq соответственно, сообщается в обзоре аналитиков. "Китай добавил Шанхай...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 16:33
ПСБ сохраняет позитивную среднесрочную оценку акций ГК "Самолет"
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную среднесрочную оценку перспектив котировок акций ГК "Самолет", смотрит на бумаги эмитента как на историю органического роста, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Учитывая текущее консервативное отношение инвесторов к секторам, чувствительным...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 15:47
"Финам" повысил рейтинг акций NetEase до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций NetEase Inc. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 176 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. Для ADR эмитента действует такая же рекомендация с целевой ценой $112,4 за...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 15:32
Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть
Москва. 10 июля. Китайский юань повышается на Московской бирже днем в среду, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс юаня составил 11,99 руб. в 15:00 мск, что на 4,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
10 июля 2024 года 15:11
SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Аэрофлота
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций "Аэрофлота", потенциал роста их котировок ограничен после сильного роста с начала текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Комитет Госдумы по транспорту до конца может ввести "потолок" цен на некоторые авиабилеты. Обычно...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 14:33
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Longyuan Power на уровне HKD8,2
"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций Longyuan Power на уровне 8,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку и подтверждает рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "С апреля текущего года котировки бумаг эмитента продемонстрировали впечатляющий рост на 42% за полтора...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 13:54
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 350 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,4%, стоп-приказ: 298 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 6М24...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 13:18
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций ГК "Самолет" на уровне 4400 руб
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. "Один из ведущих застройщиков российского рынка опубликовал хорошие операционные результаты за второй квартал и первое полугодие...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 12:49
Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР на 2 п.п. в июле - "Альфа-Капитал"
Наиболее вероятным сценарием является подъем ключевой ставки ЦБ РФ на два процентных пункта (п.п.) по итогам заседания 26 июля 2024 года, считает аналитик Управляющей компании "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. "Представители Банка России на прошлой неделе дали достаточно однозначные сигналы на...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 12:15
Акции Сбербанка остаются одними из фаворитов финсектора на 2024г - Альфа-банк
Акции Сбербанка остаются одними из фаворитов в финансовом секторе российского фондового рынка на текущий год, сообщается в обзоре старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса. "Эмитент опубликовал результаты по РСБУ за июнь 2024 года. В целом динамика прибыли год-к-году соответствует недавним...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.