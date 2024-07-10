Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий заметного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги слабыми и разнонаправленными изменениями, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник заявил, что для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.

"Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%".

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июне поднялся до 91,5 пункта по сравнению с 90,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с начала текущего года. При этом 21% респондентов назвали инфляцию основной проблемой для их бизнеса. Подъем индикатора стал неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали снижение до 89,5 пункта, по данным Trading Economics.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,1%. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на минимальные с марта 0,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics. Тем временем цены производителей (индекс PPI) уменьшились на минимальные с января 2023 года 0,8% относительно того же месяца годом ранее (в мае они упали на 1,4%). Показатель снизился 21-й месяц подряд.

Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,6%. Цены производителей в Японии в июне выросли на максимальные с августа прошлого года 2,9% в годовом выражении после пересмотренного подъема на 2,6% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. Июньский показатель совпал с ожиданиями аналитиков. В помесячном сравнении цены производителей повысились на минимальные с февраля 0,2% после роста на 0,7% в мае. Значение южнокорейского индекса Kospi почти не меняется. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду. Трейдеры оценивают последствия обрушившегося в понедельник на побережье Техаса урагана "Берил", а также прогнозы спроса и неофициальные данные о нефтяных резервах США. Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск уменьшились на 0,73% - до $84,04 за баррель. Во вторник их цена снизилась на 1,3% и достигла $84,66 за баррель - минимума с 17 июня. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени потеряли в цене 0,66%, опустившись до $80,87 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,1% и составила минимальные с 26 июня $81,41 за баррель.

Пока влияние урагана "Берил" на спотовые рынки нефти и газа "кажется ограниченным, и, что критически важно, вскоре ожидается полное восстановление операций, в связи с чем существенного влияния на финансовые рынки энергоносителей не ожидается", приводит MarketWatch мнение соредактора Sevens Report Research Тайлера Ричи. По его словам, заранее приостановившие работу НПЗ либо уже запущены вновь, либо запускаются, а движение по Хьюстонскому судоходному каналу должно полностью восстановиться в среду.

Между тем Минэнерго США накануне понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102,91 млн б/с. При этом прогноз цены на Brent на этот год повышен до $86,37/барр. с $84,15/барр., по данным ежемесячного отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 1,9 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 мск среды.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 июля выросла в 3,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,672 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,061 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,27% и составил 104,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,23%, опустившись до 902,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12R" (-2,7%), "АФК Система-1Р-11" (-0,79%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,78%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,53%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,23%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Книга была переподписана более чем в два раза, объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 12 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 1,9% годовых. Купоны по займу будут переменными и ежемесячными. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

АО "ВТБ лизинг" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-МБ-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 17,75% годовых. Купоны ежемесячные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. Техразмещение запланировано на 12 июля.

ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 260 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. По выпуску предусмотрена также амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала - в дату погашения. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. Техразмещение запланировано на 12 июля. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001P-32R с "не менее 30 млрд рублей" до 45 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен в размере 125 базисных пунктов. Таким образом, финальный ориентир ставки 1-го купона составляет 16,93% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. Предварительная дата техразмещения - 15 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. Размещение займа осуществляется в рамках программы бондов РЖД на 2,7 трлн рублей. Максимальный срок обращения бумаг в рамках программы - 40 лет.

МФК "Джой Мани" откладывает намеченное на 15 июля размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки ЦБ плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов - ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов - ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). По выпуску планировалась равномерная амортизация в последние 6 месяцев обращения.

ООО "Арагон" (Новосибирск) привязало расчет ставок 21-40-го купонов облигаций серии БО-П02 к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых. Значение ключевой ставки будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала 21-го, 25-го, 29-го, 33-го и 37-го купонов, то есть ставка будет пересматриваться раз в год. Соответственно, ставка 21-24-го купонов составит 22% годовых. Десятилетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в июле 2019 года. Ставка текущего купона - 11,5% годовых, по выпуску 19 июля предстоит исполнение оферты.