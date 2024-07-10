"Быкам" и "медведям" предстоит борьба за 3000п по индексу Мосбиржи - БКС Экспресс

"Быкам" и "медведям" на российском фондовом рынке предстоит борьба за уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Техническая формация рынка ухудшилась - важные поддержки не устояли. Ближайшие дни станут определяющими для индекса Мосбиржи: в среду сначала могут ощущаться инерционные продажи, но после быть и быстрые отскоки, а в четверг рынку предстоит "переварить" еще и большой дивгэп Сбербанка - на долю "обычки" и "префов" приходится почти 16% веса в индексе, дивдоходность там выше 10% или 33,3 руб. Получается, что в четверг этот дивгэп отнимет у бенчмарка порядка 50 пунктов. До круглых 3000 пунктов сейчас как раз и не хватает такого удара, а там уже и будет принципиальная борьба "быков" и "медведей", - пишет аналитик в обзоре. - По сути, рынок вернулся на нижнюю границу боковика 3300-3000 пунктов, тянущегося еще с осени прошлого года. В прошлые разы подход на уровень 3000 пунктов, пусть даже и с проколом, завершался выносом вверх. И на этот раз такой вариант не лишен смысла. Оценки возврата на верхнюю грань боковика к концу лета по-прежнему актуальны. На горизонте года в индексе Мосбиржи ожидаем и все 3800 пунктов, поэтому наблюдаемый завал рынка - это лишь одна из коррекций. А значит, покупки на провале под долгосрочную перспективу могут быть крайне интересными".

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