Индекс Мосбиржи движется к минимумам июня 2024г - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи движется к минимумам июня текущего года, обновить который может во второй половине текущей недели, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС к завершению вторника ускорили падение. В частности, рублевый индикатор пробил вниз 3100 пунктов и все ближе подходит к минимуму прошлого месяца на уровне 2996 пунктов, который вполне может быть обновлен после дивидендной отсечки по Сбербанку в четверг. В среду же с "гэпом" по выплатам примерно в 7,5% откроются акции "НМТП". В первой половине третьего квартала у российского рынка перед ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ РФ и на фоне потери дивидендного фактора нет значимых драйверов для роста", - пишет эксперт в комментарии.

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