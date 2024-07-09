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09 июля 2024 года 19:18

Рубль умеренно подешевел в паре с юанем, продолжает торговаться в узком диапазоне

Москва. 9 июля. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел, продолжая торговаться в узком диапазоне. Курс юаня составил 11,95 руб. в 19:00 мск, что на 3,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 июля на 16,57 копейки, до 88,0031 руб./$1, и уменьшил курс евро на 31,77 копейки, до 95,3447 руб./EUR1.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 929 млрд рублей, или 0,5% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина. Поправками в закон о бюджете текущего года, которые находятся на рассмотрении в Госдуме, дефицит предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

В январе-мае дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 730,4 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита за этот период была на уровне 983 млрд рублей, или 0,5% ВВП. В первом полугодии прошлого года дефицит составлял 2,35 трлн рублей, или 1,4% ВВП.

Доходы бюджета за полгода обеспечены в объеме 17,093 трлн рублей, что на 38% больше показателя января-июня 2023 года, расходы - 18,022 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3%.

Министерство отмечает, что в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в первом полугодии составили 11,395 трлн рублей и увеличились на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нефтегазовые доходы были на уровне 5,698 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 68,5%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть.

Внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16,3% и составило $64,3 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-мае 2024 года снизился в годовом выражении на 0,6% - до $172,1 млрд, импорт сократился на 8,5%, до $107,8 млрд.

За январь-май 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $55,3 млрд, в том числе экспорт - $173,1 млрд, импорт - $117,8 млрд.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

"Российская валюта продолжает консолидироваться вблизи уровня 12 по отношению к китайскому юаню. Рубль нашел баланс в районе этой отметки на фоне снижения объемов продаж иностранной валюты российскими экспортерами в рамках послаблений со стороны правительства и ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. При этом глобально рубль удерживает от снижения жесткая монетарная политика ЦБ, в частности, которая предполагает поддержание ставки на повышенном уровне - 16% и допускает ее повышение до 18%. Долговой рынок уже заложил это в котировки. Высокая ставка привлекает граждан и бизнес вкладываться в высокодоходные рублевые активы, тем самым повышая спрос на рубль. Ожидаем, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,8-12,2 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Информационный фон, который окружает рынок валют, смотрится умеренным. Сейчас формируется та самая благоприятная пауза между очередным заседанием Банка России и налоговым периодом, когда растет рыночная турбулентность. На таком фоне у инвесторов больше возможностей двигаться постепенно и не принимать быстрых решений. Монетарный подход ЦБ остается жестким, а ставка в июле вырастет дополнительно. Все это поддерживает позиции рубля", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть вновь усилили негативную динамику вечером во вторник, трейдеры оценивают заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и последствия урагана "Берил".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $84,9 за баррель, что на 0,98% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились на 0,96% и торгуются по $81,53 за баррель.

"Берил" обрушился на побережье Техаса в понедельник и стал причиной массовых отключений электричества. При этом последствия урагана оказались менее серьезными, чем ожидалось.

Между тем ФРС для снижения процентных ставок потребуется больше благоприятных данных о динамике инфляции, повторил глава американского ЦБ Джером Пауэлл. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.

"Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к (целевым - ИФ) 2%".

Банк России во вторник, 9 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 756,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 420 млрд рублей и спросе 1 трлн 756,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 июля, банки разместили 2 трлн 316,2 млрд рублей (при лимите 2 трлн 980 млрд рублей и спросе 2 трлн 316,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,92% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 332,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 760 млрд рублей и спросе 1 трлн 332,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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