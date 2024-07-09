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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3050-3100п в среду - Freedom Finance Global
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09 июля 2024 года 18:48
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3050-3100п в среду - Freedom Finance Global
Настроения на российском фондовом рынке пока остаются негативными, индекс Мосбиржи будет двигаться в среду в диапазоне 3050-3100 пунктов, сообщается в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Рынок падает в силу разных причин - от наступающих на текущей неделе дат закрытия реестра для получения дивидендов до ожиданий существенного повышения ключевой ставки Банком России 26 июля, что может снизить привлекательность фондового рынка. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время официального визита главы индийского правительства в Москву договорились, как сообщают СМИ, о заключении долгосрочного соглашения, касающегося увеличения поставок российской нефти в Индию, а также о поставках в эту страну российского газа, но конкретные сроки подписания будущего соглашения и контрактов к концу дня вторника пока не были определены. По нашему прогнозу, в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3050-3100 пунктов", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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