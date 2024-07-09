Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник, Dow Jones слабо снизился. Азиатские рынки акций растут во вторник, японский Nikkei 225 обновил рекорд. Цены на нефть продолжают снижаться во вторник утром, Brent торгуется около $85,5 за баррель.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones Industrial Average слабо снизился на фоне отсутствия важных статданных.

Существенными событиями предстоящей недели станут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник и среду, а также данные об изменении потребительских цен в стране в июне, которые будут опубликованы в четверг.

Котировки акций Corning Inc. (SPB: GLW) взлетели за день на 12%. Производитель стекол для мониторов улучшил оценку выручки, которую он получил во втором квартале, примерно до $3,6 млрд с ранее ожидавшихся $3,4 млрд. Отчетность будет опубликована позднее в этом месяце.

Boeing Co. (SPB: BA) признала вину в том, что сознательно вводила в заблуждение регуляторов в сфере безопасности полетов относительно проблем самолетов 737 MAX, ставших причиной двух авиакатастроф. Таким образом, компания пошла на сделку, предложенную ранее министерством юстиции США. В противном случае ей грозило бы возобновление судебных разбирательств. Цена бумаг Boeing выросла на 0,6%.

Фармацевтическая компания Eli Lilly (SPB: LLY) договорилась о покупке разработчика биофармацевтических препаратов от тяжелых хронических заболеваний Morphic Holding примерно за $3,2 млрд, или по $57 за акцию. Стоимость бумаг Morphic подскочила почти на 75% - до $55,66. Капитализация Eli Lilly увеличилась на 0,4%.

Бумаги сети кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) ушли вверх на 8,3% на фоне успехов в прокате мультфильма "Гадкий я 4".

Объем пассажирских авиаперевозок во время Дня независимости (4 июля) и последовавшие выходные дни в этом году был самым значительным с 2019 года, по данным Управления транспортной безопасности. Эта новость вызвала повышение котировок акций авиакомпаний, в том числе Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 1,5%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 0,7%, JetBlue Airways Corp. - на 0,5%.

Также подорожали акции представителей полупроводниковой отрасли, включая Super Micro Computer Inc. и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 6,2%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,9%, а также International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,9% и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,7%.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) выросла на 0,6%, причем подъем был зафиксирован по итогам девятой сессии подряд.

Между тем котировки акций "облачного" сервиса ServiceNow Inc. (SPB: NOW) упали на 5% - до $766,2. Аналитики Guggenheim ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "нейтрального уровня", а прогнозную котировку - до $640.

Медиахолдинги Skydance Media и Paramount Global (SPB: PARA) договорились о слиянии, в результате которого будет сформирована компания стоимостью примерно $28 млрд. Бумаги Paramount подешевели на 5,3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 31,08 пункта (на 0,08%) и составил 39344,79 пункта. Лидерами снижения выступили акции Nike Inc. (SPB: NKE) и Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 3,2% и 2,2% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 5,66 пункта (на 0,1%) и достигло 5572,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 50,98 пункта (на 0,28%) и завершил сессию на отметке 18403,74 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются во вторник, японский индикатор обновил рекорд.

Рынок ждет заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената Конгресса США.

Внимание трейдеров также направлено на данные о динамике потребительских цен в Китае за июнь и внешнеторговую статистику КНР, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Японский Nikkei 225 подскочил на 2,3% в ходе торгов вслед за котировками акций технологических компаний. Капитализация SoftBank Group увеличилась на 4,7%, Advantest - на 4,1%, Keyence - на 3,6%, Tokyo Electron - на 4,6%, Screen Holdings - на 3%, Hitachi - на 5,5%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%. Заметное повышение демонстрируют акции Zhongji Innolight (+4,2%), Foxconn Industrial (+5,9%), BYD Co. (+1,8%). В то же время дешевеют бумаги SAIC Motor (-0,5%), Sany Heavy Industry (-2,4%).

Ралли на китайском рынке акций, которое отмечалось в начале этого года, потеряло импульс на фоне неравномерного экономического роста и усиления геополитических рисков в связи с выборами в Европе и США.

На следующей неделе (15-18 июля) пройдет третий пленум ЦК Компартии КНР, на котором, возможно, будут приняты решения о важных реформах. Трейдеры, однако, не ждут, что эти решения приведут к быстрому подъему китайского рынка акций, пишет агентство Bloomberg.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,2% в ходе торгов во вторник. Дешевеют акции Meituan (SPB: 3690) (-1,8%), Xiaomi (SPB: 1810) Co. (-0,5%), CNOOC (-0,2%). В то же время дорожают бумаги Lenovo Group (+3,3%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+1%), Tencent (SPB: 700) Holdings (+0,1%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,2%. Бумаги LG Energy Solution подорожали на 1,8%, Samsung SDI - на 0,5%, SK Innovation - на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8% в ходе торгов.

Уверенный подъем демонстрируют акции ANZ Group (+1,7%), Telstra Group (+2,3%), Rio Tinto (+0,8), Pilbara Minerals (+1,5%).

Нефть продолжает дешеветь на торгах во вторник.

Трейдеры оценивают последствия урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса в понедельник, и следят за переговорами между Израилем и ХАМАС.

Ожидания, что при посредничестве Катара и Египта стороны договорятся о прекращении огня, оказывают некоторое давление на нефтяной рынок, говорится в обзоре команды экспертов StoneX, который цитирует Market Watch. Аналитики, однако, отмечают, что "подобные переговоры прежде много раз проваливались".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $85,54 за баррель, что на $0,21 (0,24%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,79 (0,9%), до $85,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,22 (0,27%), до $82,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,83 (1%), до $82,33 за баррель.

Последствия урагана "Берил" оказались менее серьезными, чем ожидалось. Тем не менее, некоторые объекты энергетической инфраструктуры в Техасе по-прежнему не работают из-за последствий урагана.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Кроме того, рынок ждет заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената США.